Hypervitaal met een voortreffelijke balans

Het Van Baerle Trio begon twee jaar terug aan een integrale opname van Beethovens pianotrio’s. Onlangs verscheen deel drie van de reeks, met daarop onder meer de twee trio’s opus 70.

Knap is de contrastwerking die het drietal in dit tweeluik weet te leggen. De hoekdelen van het Geistertrio (opus 70/1) laten ze onstuimig ronken. In opus 70/2 gaan ze een paar nuances lyrischer te werk.

In het oor springt ook de klank van de Maene-vleugel die pianist Hannes Minnaar bespeelt. Het instrument uit 2017 heeft een snaarophanging die is ontleend aan de historische fortepiano. Parallel in plaats van kruislings gespannen.

Dat leidt tot fraaie kleurnuances in onder meer het Largo van het Geistertrio en door de bank genomen een voortreffelijke balans tussen piano, viool en cello. Na de hypervitale, met durf gespeelde finale van opus 70/2 ben je blij dat je cd-speler een repeatknop heeft.