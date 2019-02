Handhavers Amsterdam worden uitgerust met bodycams

Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) in Amsterdam krijgen vanaf deze zomer een bodycam in hun uitrusting. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten, laat de gemeente woensdag weten. Halsema geeft gehoor aan oproepen voor meer bescherming van de boa’s, maar de handhavers zijn nog niet tevreden.

De bodycams moeten ervoor zorgen dat mensen op straat zich minder snel agressief gedragen tegenover de boa’s. In verschillende Nederlandse gemeenten zijn al proeven geweest met de camera’s. In Breda gaf zo’n experiment bemoedigende resultaten, zegt de gemeente. De handhavers voelden zich veiliger en conflicten escaleerden minder snel.

Vorige week donderdag voerden de Amsterdamse handhavers actie. Ze spraken wildplassers, onruststokers en andere overtreders alleen aan en gaven hen geen boete. De boa’s voelen zich bedreigd door de toenemende chaos en agressie in met name drukke, toeristische gebieden in de binnenstad. De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond noemde de Wallen vorige zomer nog een “jungle”, waar geen wetten gelden.

Wapenstokken en pepperspray

In eerste instantie krijgen honderd boa’s in Amsterdam een bodycam. Later volgt de rest. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema: “We verwachten dit jaar. Het hangt nog af van hoeveel geld ervoor beschikbaar is.” Amsterdam heeft 450 handhavers in dienst, van wie er elke dag 250 de straat op gaan.

De maatregelen van Halsema stellen de boa’s nog niet gerust. Richard Gerrits van Vakbond BOA ACP zegt dat de handhavers nog altijd “in de frontlinie met een lege riem de orde staan te handhaven”. De boa’s willen ook verdedigingsmiddelen zoals wapenstokken en pepperspray, maar die geeft Halsema hen niet. De driehoek - gemeente, politie en OM - is er geen voorstander van de boa’s te bewapenen.

Maar Halsema kan ook niet zelf besluiten de handhavers wapens te geven, zegt haar woordvoerder. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en Halsema “heeft niet de bevoegdheid daar iets aan te veranderen”. “De minister moet die beslissing nemen”, aldus de woordvoerer.

Halsema ziet een oplossing in extra ondersteuning door de politie. Daarom kondigde ze woensdag ook aan dat een speciaal politieteam voor de binnenstad wordt uitgebreid met 23 agenten. Daarnaast komt er een mobiele politiepost op de Wallen.