Ghost maakt in Afas Live een feestje van dood en verdoemenis

Rock Ghost Gehoord 5/2 Afas Live, Amsterdam. ●●●●●

Wat een merkwaardige rockgroep is Ghost, uit Zweden. Al hun satanische pretenties ten spijt komt het achttal over als een tamelijk ordinaire feestband die elementen van metal, glamrock en potsierlijke showtunes aaneenrijgt tot een bonte potpourri van stijlen. Zanger Tobias Forge is een kleine man met een Napoleoncomplex, die als een circusdirecteur waakt over zijn kip met het gouden ei. De pauselijke kostuums van zijn vorige alter ego’s Papa Emeritus I, II en III heeft hij in de kast gehangen. Tegenwoordig noemt hij zich Cardinal Copia en hult hij zich in priester- en kardinaalstenue. De demonische gezichtsbeschildering is gebleven.

Ghost is niet alleen een Grammy-winnend metalfenomeen, maar verkoopt genoeg T-shirts om bijna de hele Afas Live in hun lucratieve textiel gekleed te laten gaan. De muzikanten met zilveren duivelsmaskers zijn inwisselbaar, zo mocht blijken toen Forge de vorige lichting van Nameless Ghouls (‘naamloze geesten’) aan de kant zette omdat ze een aandeel in de winst eisten. Twee en een half uur moesten de nieuwe huurlingen het dinsdag stellen zonder gezichtsexpressie, want de maskers lieten geen emotie zien en met hun overdreven armgebaren waren de gitaristen ondergeschikt aan de parmantig over het podium paraderende zanger.

Tobias Forge is een meester in het verpakken van quasi-grimmige satanslyriek in aantrekkelijke, naar classic rock en symfo verwijzende melodieën. Metal-meezingers als het nieuwe ‘Rats’ en de oudere inkoppers ‘Year Zero’ en ‘He is’ gingen er in als koek. Ronduit raar was het akoestische intermezzo met de nieuwe nummers ‘Pro Memoria’ en ‘Witch Image’ met Forge als een duivelse crooner in een wit Bing Crosby-kostuuum. Een groot zanger is hij niet. De muziek van Ghost moet het hebben van de luchtige draai die deze gemaskerde kermisgasten geven aan het dwepen met dood en verdoemenis uit de death metal, ooit zo’n gevaarlijk genre.