Geschiedenis zonder zwarte bladzijde

Op de hoes van Nkisi’s debuut staat een ruimteschip, maar het zouden ook twee Afrikaanse gevechtsschilden kunnen zijn. In zeven nummers verkent de in België opgegroeide Congolese het spirituele pad van de Bantu-Kongo kosmologie, de religieuze traditie van het koninkrijk dat ooit bestond in de oksel van Afrika. Als je Nkisi hoort vallen twee dingen op: het mystieke bijna sacrale element van haar synthesizerspel en de roffelende, hypnotiserende ritmes. Haar sfeervolle synthesizerloops met sciencefictiongeluiden doen denken aan Legowelt, maar ook hoor je ademstoten, opgewonden ratels, overstuurde trance-synthesizers en de snel hamerende kicks van een gabbertrack. Het meest interessante is de manier waarop ze die elementen verbindt: subtiel. Minimaal. Meditatief. Ze smelt de snelle trommels en pulserende kick samen in één gestileerd geluidspalet. Op die manier herschrijft ze geschiedenis: ze verbindt haar wortels met de toekomst en slaat de zwarte koloniale bladzijde daartussen over.

Dance Nkisi 7 Directions ●●●●●