‘Emiraten sluizen westerse wapens door naar Jemenitische milities’

Volgens Amnesty International sluizen de Verenigde Arabische Emiraten wapens door aan Jemenitische milities die worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. Dat schrijft de mensenrechtenorganisatie in een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd. Het zou onder meer gaan om gepantserde voertuigen, mortieren en machinegeweren.

De gewapende groepen die de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) volgens Amnesty steunen, staan aan de kant van het Jemenitische regeringsleger en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie van Arabische landen. Deze facties vechten tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen en proberen de in 2014 verdreven internationaal erkende regering te herstellen.

De VAE hebben volgens Amnesty voor ten minste 3,5 miljard euro aan wapens ontvangen uit voornamelijk westerse landen zoals België, de Verenigde Staten en Frankrijk. Verschillende van deze landen hebben internationale wapenverdragen ondertekend of zijn gebonden aan Europese of nationale wetgeving die voorschrijft dat geen wapens geleverd mogen worden “die gebruikt worden voor oorlogsmisdaden”, aldus Amnesty.

Geen verantwoording

De milities die de wapens zouden hebben ontvangen, staan bekend als “De Veiligheidsgordel, “De Reuzen” en “Shabwani Elitetroepen”. Zij zouden onder meer betrokken zijn geweest bij het recente offensief in de havenstad Hodeidah en een omstreden netwerk van geheime gevangenissen in Zuid-Jemen. “De gewapende groeperingen die de wapens uit de VAE ontvangen worden weliswaar getraind en financieel gesteund door de Golfstaat”, stelt Amnesty, “maar hoeven zich tegenover de regering van geen enkel land te verantwoorden voor hun daden.”

Volgens Amnesty-onderzoeker Patrick Wilke wordt Jemen in hoog tempo een toevluchtsoord voor door de VAE gesteunde milities. Dit is volgens hem “een recept voor een ramp voor de burgerbevolking” in een oorlog die al aan duizenden mensen het leven heeft gekost en miljoenen mensen in acute hongersnood bracht.

“Terwijl de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en andere Europese staten terecht bekritiseerd zijn om het leveren van wapens aan de coalitie, en Iran betrokken is bij het sturen van wapens naar de Houthi’s”, zegt Wilke, “rijst er nu een dodelijke nieuwe dreiging”.