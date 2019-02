Een CO2- heffing hoeft geen banen te kosten

is hoofdeconoom en senior econoom bij CE Delft.

Zeventig economen deden in NRC een oproep aan de politiek voor het invoeren van een forse CO 2 -heffing van vijftig euro per ton uitgestoten CO 2 : Die CO 2 -heffing voor de industrie moet er komen (26/1). De industrie heeft daarna op diverse plaatsen beargumenteerd dat deze heffing nauwelijks tot CO 2 -reductie zou leiden en veel werkgelegenheid zou kosten. In deze krant schreven Tata Steel, Dow, Sabic en Air Products dat een heffing contraproductief zou zijn (Nationale CO 2 -heffing levert nul klimaatwinst op, 29/1).

Ze haalden daarbij de studie van CE Delft voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan, uitgekomen in december 2018. Volgens die studie, schreven de vier bedrijven, „blijkt dat een CO 2 -heffing alleen voor de Nederlandse industrie – bovenop de al bestaande CO 2 -heffing binnen het EU-emissiehandelsysteem – daarom zo goed als geen CO 2 -reductie oplevert” en dat werkgelegenheid naar het buitenland verdwijnt. Als auteurs van deze studie willen wij erop wijzen dat onderzoek óók bouwstenen levert voor een CO 2 -heffing zonder grootschalig verlies aan werkgelegenheid.

Uit onderzoek van Price Waterhouse en Coopers blijkt bijvoorbeeld dat de energiekosten in Nederland voor de energie-intensieve industrie nu lager zijn dan in de ons omringende landen. Deze lage energiekosten staan een effectief klimaatbeleid in de weg: er is geen financiële prikkel. De Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer evalueerden in 2012 het klimaat- en energiebeleid en het bleek dat het energiebesparingstempo in de industrie flink achterloopt bij de rest van Nederland. Het parlementair onderzoek ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’, uitgevoerd door CE Delft en het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU), concludeerde: „In de energie-intensieve industrie is tenslotte in de periode 2000-2007 een beleid gevoerd met een steeds minder verplichtend karakter. Met dit beleid zijn nauwelijks resultaten geboekt.” De Algemene Rekenkamer concludeerde dat dit vooral kwam door het ontbreken van prijsprikkels en het vrijwillige karakter van de afgesloten convenanten. Als er niet betaald hoeft te worden, blijkt de industrie ook geen grote investeringen te doen om energie te besparen.

Heffing leidt tot reductie

Een CO 2 -belasting kan dit veranderen. Je kunt ons onderzoek inzetten om de noodklok te luiden over werkgelegenheid, maar als je het minder selectief leest, dan weet je dat uit ons onderzoek blijkt dat een CO 2 -heffing die oploopt van zes euro per ton in 2020 tot achttien euro per ton in 2030 bijna 1 megaton aan CO 2 -reductie kan opleveren, met een beperkt concurrentienadeel voor de Nederlandse energie-intensieve industrie.

Als we rekening houden met de lagere energiekosten in Nederland in vergelijking met Duitsland, België en Frankrijk, is het geschatte verlies aan directe werkgelegenheid door ons berekend op ongeveer driehonderd banen, met een beperkt risico op een groter banenverlies. Dat risico kan worden verkleind door de opbrengsten van de CO 2 -heffing terug te sluizen naar de industrie in de vorm van subsidies voor energiebesparing. Hierdoor kunnen de energiekosten van bedrijven omlaag; een belangrijk concurrentiemiddel in een mondiale markt.

Pakket van maatregelen nodig

Een reductie van 1 megaton is niet voldoende. De jaarlijkse CO 2 -uitstoot in Nederland moet in 2030 met 48,7 megaton verminderd zijn ten opzichte van 1990. De industrie moet voor een reductie van 14,3 megaton CO 2 zorgen. Er is dus meer nodig. Kan de CO 2 -heffing dan niet omhoog? Ja, maar dan verzwakt de concurrentiepositie van de industrie wel. Laat je de nationale CO 2 -heffing tot 2030 oplopen tot zo’n 30 euro per ton CO 2 , bovenop de al bestaande prijs in het Europese emissiehandelssysteem, dan leidt dat volgens ons onderzoek zeker tot een grotere CO 2 -reductie (3 megaton), maar ook tot een veel groter gevaar op negatieve effecten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Als Nederland echter een eerste stap zet met een beperkte CO 2 -heffing, creëert dat ruimte voor onze buurlanden om ook een CO 2 -heffing in te voeren. Dan zou je een opwaartse spiraal kunnen krijgen waarin verschillende landen stapsgewijs hun CO 2 -prijs kunnen verhogen, zonder negatieve effecten op de concurrentiepositie.

