Deense jehova in Rusland veroordeeld tot zes jaar strafkamp

In mei 2017 werd Dennis Christensen door gewapende agenten van de oproerpolitie in de boeien geslagen toen hij een bijbelsessie in zijn gemeente leidde. Woensdag, na bijna twee jaar voorarrest, hoorde de Deense Jehova’s Getuige zijn vonnis: zes jaar strafkamp wegens extremisme.

Christensen, een timmerman die met zijn Russische vrouw in de stad Orjol woont, is de eerste jehova die wordt veroordeeld op grond van een recente wet die de Jehova’s tot extremistische organisatie bestempelt.

Huiszoekingen en intimidatie

De geloofsvrijheid van de naar schatting 175.000 Russische Jehova’s staat al jaren onder druk. Maar sinds de autoriteiten de groepering in 2017 verboden, neemt hun vervolging ernstige vormen aan. In het hele land werden afdelingen gesloten en tientallen gelovigen gearresteerd. Huiszoekingen en intimidatie zijn schering en inslag, velen vluchtten naar het buitenland. Volgens de staat vormen de gelovigen een bedreiging voor de „burgerrechten en de openbare orde en veiligheid”.

Critici en mensenrechtenorganisaties stellen dat het harde optreden tegen religieuze minderheden voortkomt uit de almacht van de Orthodoxe kerk. Ook zou het pacifisme van de Jehova’s indruisen tegen de pattriotische en militaristische regeringslijn van president Poetin. In het geval van Christensen werd zijn vervolging aangejaagd door een plaatselijke pro-Poetin beweging die strijdt tegen ‘sektes’.

De rechter verwijt Christensen dat hij zijn activiteiten voortzette in de wetenschap dat deze verboden waren. De Deen zelf ontkent iedere schuld en beroept zich op zijn vrijheid van godsdienst. Volgens zijn advocaat is Christensen als buitenlander aangepakt om een voorbeeld te stellen.