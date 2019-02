Cocaïnevangst Rotterdam verdrievoudigd in 2018

In de Rotterdamse haven is in 2018 een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. In totaal gaat het om bijna 19.000 kilo, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2017.

De cocaïne werd gevonden in een totaal van 109 partijen. Een jaar eerder onderschepte het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD en zeehavenpolitie nog 82 partijen cocaïne. “Je ziet een stijgende trend in het aantal acties dat het HARC-team onderneemt”, zegt een persofficier van het Openbaar Ministerie.

Kat-en-muisspel

Een verklaring voor de recordvangst is lastig te geven, volgens de persofficier. “Het is een kat-en-muisspel, de koeriers verzinnen nieuwe manieren om de drugs binnen te krijgen en het HARC-team reageert daar zo goed mogelijk op.” De personele inzet is afgelopen jaar niet verhoogd.

De opvallendste vondst afgelopen jaar was eind oktober, toen de douane 1.300 kilo (waarde: ongeveer 30 miljoen euro) onderschepte in een container met diepgevroren kippenlevertjes. Ook werd er 42 kilo cocaïne gevonden in een benzinetank van een Range Rover.

Naast cocaïne werd er ook andere drugs onderschept: 3.378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne.