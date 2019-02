‘Brussel verbiedt fusie treindivisies Alstom en Siemens’

De fusie tussen de treinafdelingen van het Franse Alstom en Duitse Siemens is van de baan. De Europese Commissie verbiedt de samensmelting uit vrees dat Alstom-Siemens een te dominante speler op de Europese treinmarkt zou worden. Dat bevestigt de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) woensdagochtend nadat de Britse zakenkrant Financial Times dinsdag over het verbod berichtte op basis van anonieme bronnen.

Le Maire, een voorstander van de fusie, noemt het verbod “een economische fout” die “de belangen van China dient”. Samengaan was volgens hem nodig om het hoofd te bieden aan buitenlandse bedrijven die overheidssteun genieten. Het afketsen van de fusie is een tegenvaller voor zowel de Franse als de Duitse regering. Berlijn en Parijs schaarden zich gezamenlijk achter het plan uit vrees voor concurrentie van CRRC, ‘s werelds grootste treinfabrikant die ontstond na de fusie van twee Chinese staatsbedrijven.

Duurdere treinkaartjes

De Europese commissie gebruikt zelden het veto-recht waarover zij beschikt als het gaat om fusies van grote Europese bedrijven. Maar volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zou deze samensmelting van Alstom en Siemens de concurrentiestrijd op de Europese treinmarkt ten slechte komen. Het had volgens haar mogelijk tot duurdere treinmateriaal en zo ook tot duurdere treinkaartjes geleid.

Dinsdag presenteerde de Duitse minister Peter Altmaier (Economische Zaken) een strategisch plan dat ervoor moet zorgen dat de Duitse overheid bedrijven in innovatieve sectoren sterker steunt tegen buitenlandse concurrentie, voornamelijk uit China en Verenigde Staten. Volgens Altmaier vergt dit actieve industriepolitiek en mogelijk ook aanpassing van hetzelfde Europese mededingingsrecht dat het verbod op de fusie Alstom en Siemens mogelijk maakte.