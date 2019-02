10 miljoen euro compensatie voor blootstelling chroom-6 bij NS

Spoorvervoerder NS en de gemeente Tilburg gaan in totaal 10 miljoen euro schadevergoeding betalen aan mensen die in een Tilburgse werkplaats van het NS-onderhoudsbedrijf zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6. Dat hebben wethouder Erik de Ridder (Zorg, welzijn en gezondheid) en NS-directeur Roger van Boxtel woensdag op een persconferentie bekendgemaakt.

De circa achthonderd gedupeerden krijgen een compenstatie van 7.000 euro. Mensen die ziek zijn geworden door het chroom-6, kunnen daarnaast nog tot 40.000 euro extra schadevergoeding krijgen.

Tussen 2004 en 2012 moesten achthonderd Tilburgse werklozen voor reïntegratie aan het werk bij het NS-onderdeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan treinen, toen nog NedTrain geheten. Het werk bestond onder meer uit het afschuren van oude verflagen van de treinstellen. Het chroom-6 zat in de verf, en kwam bij het schuren vrij. De stof kan kanker en de longziekte COPD veroorzaken.

Vorige week oordeelde de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 in haar eindrapport over de zaak dat de gemeente Tilburg niet voldoende had gedaan om de NetTrain-medewerkers te beschermen. De gedupeerde zijn ziek geworden na de blootstelling aan de gevaarlijke stof, of lopen het risico dat nog te worden. Er is kortom “veel leed” veroorzaakt, aldus de onderzoekers.

‘Schokkend’

Het rapport stelt ook dat NedTrain wist dat het schadelijke chroom-6 in de verf zat, maar dit niet doorgaf aan de gemeente Tilburg. “Schokkend”, aldus de commissie. Die kreeg ook kritiek van de onderzoekers, omdat ze op haar beurt niet heeft laten onderzoeken of de verf chroom-6 bevatte. De “noodzakelijke beschermingsmaatregelen” voor de werkplaatsmedewerkers ontbraken volgens de onderzoekers, en ook gebeurde er niets toen mensen alarm sloegen over de werkomstandigheden.

Hoeveel NedTrain-medewerkers ziek zijn geworden door het chroom-6, is niet precies vast te stellen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de zaak voor de commissie onderzocht, kan niet met zekerheid zeggen dat alle klachten binnen de groep van achthonderd gedupeerden ook echt door het giftige spul zijn veroorzaakt.

Justitie opende in november vorig jaar een onderzoek naar het schandaal. Het OM liet toen weten te onderzoeken of er een persoon of organisatie vervolgd kan worden.