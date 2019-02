‘Zandvoort enige overgebleven kandidaat Formule 1’

Het circuit van Zandvoort maakt als enige in Nederland nog aanspraak op de organisatie van een Grand Prix-wedstrijd in de Formule 1. Dat hebben de eigenaren van de koningsklasse in de autosport in december schriftelijk laten weten aan de exploitant van het circuit in de duinen, meldt RTL Nieuws. De zender heeft de brief in handen.

Zandvoort heeft tot en met 31 maart om de financiering van een wedstrijd rond te krijgen. Als dat lukt, kan er naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar al worden geraced. Lukt dat niet, dan gaat Formule One Management Limited, eigenaar van de Formule 1, het gesprek aan met partijen in het buitenland.

Nieuwe wending in publicitaire oorlog F1-race: Zandvoort claimt een aanbod voor de organisatie van een F1-race te hebben. Volgens concurrent Assen is daar geen sprake van.

Alleenrecht

Afgevaardigden uit Zandvoort zouden onlangs in Londen zijn geweest voor gesprekken met Formula One Management Limited. In het schrijven dat in handen is van RTL Nieuws krijgt Zandvoort de toezegging voorlopig als enige in Nederland zich te mogen oriënteren op de organisatie van een Formule 1-race. Het TT-Circuit in het Drentse Assen dingde ook lang mee naar de organisatie van een wedstrijd. Promoter van dat circuit Lee van Dam zegt dinsdag overigens tegen De Telegraaf niet beter weten dan dat dat nog steeds het geval is.

De kosten van een Formule 1-race op Zandvoort worden geschat op zo’n 30 tot 40 miljoen euro. Het circuit hoeft niet op financiële steun uit Den Haag te rekenen. Er was bij het kabinet om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar minister Bruno Bruins (Sport, VVD) liet dinsdag aan de Tweede Kamer weten die investering niet te willen doen.

Bruins maakt in zijn begroting liever ruimte voor sport en beweging voor kinderen, schreef hij. Hij belooft wel alle mogelijke vergunningen en andere ambtelijke steun aan het project.