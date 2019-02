Verkoop dure elektrische auto’s stort in

De verkoop van dure elektrische auto’s in Nederland is in de eerste maand van dit jaar nagenoeg volledig ingestort. Werden in december 2018 nog ruim 4.800 Tesla’s en Jaguars I-Pace verkocht, in januari daalde dat tot 38 stuks, een daling van ruim 99 procent.

Dat valt op te maken uit cijfers van brancheorganisatie Bovag. De daling komt niet als een verrassing, omdat de fiscale subsidie voor dergelijke dure elektrische auto’s met ingang van het nieuwe jaar is aangepast.

Tot vorig jaar mochten zakelijke elektrische rijders de volledige waarde van hun auto nog onder het gunstige bijtellingstarief van 4 procent brengen. Per 1 januari is dat beperkt tot 50.000 euro. De rest van de waarde van de auto dient tegen het normale tarief van 22 procent bijgeteld te worden. De gemiddelde prijs van een Tesla ligt ongeveer op 100.000 euro, de Jaguar i-Pace heeft een vanafprijs van 80.000 euro.

De verkoop van dure elektrische auto’s piekte eind vorig jaar. In totaal werden in heel 2018 zo’n 25.000 elektrische auto’s verkocht, waarvan de helft prijzige voertuigen als de Tesla Model S, Model X en Jaguar i-Pace. Vorige week werd bekend hoeveel belastinggeld de subsidiëring van deze auto’s de staat kost. Staatssecretaris Snel (Belastingen, D66) becijferde de totale belastingderving voor de komende vijf jaar op 700 miljoen euro.

De verwachting is dat elektrische auto’s in de middenklasse dit jaar profiteren van de aangepaste bijtellingsregels. De Tesla Model 3, met een vanafprijs van 40.000 euro, werd in januari bijvoorbeeld 40 keer verkocht. Van de Nissan Leaf (vanaf 37.000 euro) werden in de eerste maand van dit jaar bijna 400 exemplaren verkocht, tegen 260 in december. In totaal kwamen er in januari 47.701 nieuwe auto’s de Nederlandse wegen op, het overgrote deel betrof benzine- en dieselauto’s.