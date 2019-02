Twee kinderen van IS-strijder aangekomen in België

Twee kinderen van een voormalig IS-strijder zijn maandagmiddag vanuit Turkije op de luchthaven van Luik aangekomen. De meisjes van twee en vier jaar oud zijn opgevangen door familie, aldus het Belgische dagblad De Morgen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderhoudt nauw contact met de familie van de meisjes. Om de belangen van de kinderen in België te behartigen is ook een jeugdrechter ingeschakeld.

Hun 29-jarige Vlaamse moeder reisde zes jaar geleden naar Syrië. Daar werden haar kinderen geboren. In 2017 ontvluchtte de vrouw het land en werd zij in Turkije veroordeeld tot tien jaar celstraf. Haar kinderen zaten daardoor al een jaar vast in Istanbul. De vader van de kinderen, een Belgische man die voor IS vocht, kwam om in Syrië.

Al in 2017 besloot de Belgische regering dat kinderen jonger dan tien jaar mochten terugkeren. De twee kinderen die maandagmiddag terugkeerden, konden tot nu toe niet naar België reizen omdat ze niet de juiste reisdocumenten hadden. In december oordeelde een rechter dat de Belgische overheid deze aan de kinderen moest verstrekken. Hoewel de staat daar tegen in beroep is gegaan, kregen de kinderen al wel de papieren waardoor ze alsnog naar België konden reizen.

Lees ook: Wachten tot Jihadkind uit kamp terugkomt is onacceptabel

De Belgische rechtbank verplichtte de staat onlangs ook om nog zes andere kinderen te repatriëren uit Noordoost-Syrië. Zij zitten daar met hun moeders in een Koerdisch kamp. België heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak, omdat de rechter ook oordeelde dat de twee moeders van de kinderen mee terug mochten reizen.

De twee vrouwen keerden al eerder terug naar België, en reisden na hun bevalling weer naar Syrië. Volgens minister Maggie De Block (Asiel en Migratie) zijn zij doelbewust voor IS gaan vechten, en tégen België, en zou de staat daarom niet verplicht moeten worden om de vrouwen actief terug te halen.

Nederland haalt geen kinderen terug

Volgens de inlichtingendienst AIVD zijn er ongeveer 175 minderjarigen met een Nederlandse link in Iraaks en Syrisch oorlogsgebied. Het kabinet zet niet actief in op het terughalen van uitreizigers en hun kinderen, onder meer vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) legt de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de uitreizigers zelf.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer riep het kabinet vorige maand voor de tweede keer op om kinderen van IS-strijders wel terug te halen. Volgens haar zouden de kinderen juist “beschermd moeten worden tegen hun eigen ouders”. Bovendien ondermijnt Nederland volgens Kalverboer de verplichtingen van het Kinderrechtenverdrag door de kinderen niet terug te halen. Grapperhaus deelt dit standpunt niet.

De AIVD schat dat nog zo’n 135 Nederlanders met “jihadistische intenties” in het oorlogsgebied zijn. In totaal zouden ongeveer 350 Nederlanders zijn naar Syrië zijn afgereisd.