Taakstraf geëist tegen plaatsvervangend hoofdofficier

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 150 uur en een jaar rijontzegging geëist tegen Gert V., de 43-jarige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland. V. wordt “aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag” verweten bij een verkeersongeluk in Zwolle twee jaar terug. Daarbij reed hij een fietser aan die daarbij onder meer haar enkel en kuitbeen brak.

Het OM verwijt V. dat hij is gaan rijden zonder zijn voorruit voldoende ijsvrij te maken. Ook zou hij de bocht waarin hij het slachtoffer raakte te krap hebben genomen. Daardoor was V. dermate onvoorzichtig dat er sprake is van een strafbaar feit, aldus het OM.

V. zelf nam alle verantwoordelijkheid voor het ongeluk. “Ik zit hier zeer schuldbewust.” Volgens hem zag hij het slachtoffer te laat en had hij haar voorrang moeten verlenen. Hij noemde het “verschrikkelijk” wat er is gebeurd en maakte daarvoor “welgemeende excuses” aan het slachtoffer. Maar volgens hem “voelt het niet als een misdrijf”. Hij zei dat hij werd “overvallen” door de dagvaarding en dat hij er slapeloze nachten van heeft gehad.

V.’s advocaat noemde het ongeluk een inschattingsfout van V. Volgens haar is er onvoldoende bewijs dat de autoruiten onvoldoende zicht boden en staat ook niet vast dat V. de bocht te krap nam. Ze noemt het een moment van onoplettendheid en pleit voor vrijspraak.

‘Hele gezin aangereden’

Het slachtoffer loopt nog altijd met krukken en de kans is klein dat zij volledig herstelt. Zij liet in een verklaring, die door de rechtbank werd voorgelezen, weten dat “haar hele gezin figuurlijk is aangereden”. Ze noemde het een groot risico om te gaan rijden zonder de autoruiten schoon te maken. Maar ze zei ook dat ze goed contact heeft gehad met V. en zijn excuses heeft geaccepteerd.

De zaak kwam in Amsterdam voor omdat V. zelf werkzaam is in de rechtbanken in Leeuwarden, Groningen en Assen. Het is zeer uitzonderlijk dat een officier van justitie wordt vervolgd. V. is geen disciplinaire straf opgelegd naar aanleiding van het ongeluk en is in de tussentijd blijven werken. Of V. nog een straf krijgt van zijn werkgever is onduidelijk. Tijdens de rechtszaak bleek dat het OM wil wachten op de uitspraak. Die volgt over twee weken.