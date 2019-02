Studieschuld, huizenmarkt en flexwerk houden jongeren langer thuis

Jongeren gaan later op zichzelf wonen. Uit onderzoek van het CBS blijkt jongeren in 2017 gemiddeld 23,5 jaar oud waren als ze op kamers gingen of hun eerste eigen woning betrokken. Vijf jaar daarvoor was dat nog ruim acht maanden eerder.

Vooral studenten wachten langer met op kamers gaan, ziet het CBS. Zij deden dat in 2016 (het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn) gemiddeld een jaar later dan in 2012, op 19 tot 20-jarige leeftijd. Bij werkende jongeren is ook een verschil zichtbaar, zij het kleiner. Zij gingen in diezelfde periode 8,4 maanden later uit huis, als ze 24 tot 26 jaar oud zijn. Vrouwen gaan iets eerder uit huis dan mannen, respectievelijk 24,2 om 22,7 jaar oud.

Huizenmarkt

Dat jongeren later op zichzelf gaan wonen is op verschillende manieren te verklaren, zegt onderzoeker Tanja Traag aan de telefoon. Bij studenten speelt de invoering van het nieuwe leenstelsel een rol.

Voor de afschaffing van de studiebeurs woonde 45 procent van de nieuwe studenten aan de universiteit binnen vier maanden op zichzelf, ziet Traag. Daarna nog maar 25 procent. Tegelijk is er een tekort aan kamers. “Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat het aantal studenten toeneemt, vooral door internationale studenten. Zij hebben sowieso een kamer nodig, omdat ze niet bij hun ouders kunnen blijven wonen. Dat zal zeker ook een rol spelen.”

Werkende jongeren die op zichzelf willen wonen hebben het ook moeilijk op de woningmarkt, maar het probleem is volgens Traag breder. “Dat heeft in beginsel te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt.” Jongeren krijgen op latere leeftijd een vast contract dan vroeger. Dat bemoeilijkt zowel het huren als het kopen van een woning.

Al met al verandert het idee “van hoe het hoort” de laatste jaren onder jongeren, aldus Traag. Jongeren gaan later over tot een huwelijk of geregistreerd partnerschap, vrouwen krijgen later kinderen. “Het hele idee van huisje-boompje-beestje is niet meer zozeer weggelegd voor de twintiger maar meer voor de vroege dertiger.”