Stint mag nu echt niet meer de weg op

De Stint is nu echt niet meer welkom op de openbare weg. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft de zogeheten aanwijzing ‘bijzondere bromfiets’ die voor het voertuig geldig was, ingetrokken. Dat liet ze dinsdag aan de Tweede Kamer weten.

De elektrische bolderkarren van het merk Stint zijn vorige maand al verboden door de minister, die de voertuigen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en TNO had laten onderzoeken. Volgens TNO was het voertuig op alle onderzochte punten “onvoldoende veilig”.

De Stint stond ter discussie sinds een dodelijk ongeluk in Oss, in september vorig jaar. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven, toen de Stint waarin ze zaten werd geschept op een spoorwegovergang.

Zonder Stint is de logistiek een crime op de kinderopvang. Intussen is het vervoer er niet veiliger op geworden.

Stints waren sinds 2011 toegestaan in Nederland omdat ze formeel waren aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’, zoals bijvoorbeeld ook elektrische steps dat zijn. Voertuigen die onder die aanwijzing vallen, rijden niet harder dan 25 kilometer per uur op het fietspad. Voor deze bijzondere bromfietsen is geen rijbewijs of helm nodig. Van Nieuwenhuizen presenteert later deze maand hernieuwde eisen voor bijzondere bromfietsen.

