Rotterdamse wethouder Visser (D66) treedt af na lekken

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (Financiën en majeure projecten, D66) heeft dinsdag zijn ontslag ingediend. Aanleiding is dat Visser (54) een geheim document over het Schiekadeblok heeft gelekt naar de media, bevestigen bronnen. „Ik heb daarbij gehandeld in een emotionele opwelling wat onverstandig was en dat had ik dan ook niet moeten doen”, schrijft Visser in zijn ontslagbrief aan de burgemeester.

De berichtgeving naar aanleiding van een kritisch rapport van de Rekenkamer Rotterdam over het Schiekadeblok van twee weken geleden ging Visser „niet in de koude kleren zitten”, schrijft hij. In zijn vorige baan als topambtenaar was Visser rond 2009 grotendeels verantwoordelijk voor een miljoenendebacle met een erfpachtconstructie, stelt de Rekenkamer.

Berichtgeving bijsturen

In een poging de berichtgeving bij te sturen, heeft Visser een geheim document gedeeld met journalisten. Het gaat om een presentatie op 23 juni 2009 voor wethouders en enkele directeuren, staat in het rapport. In deze presentatie werden verschillende risico’s besproken rond een erfpachtcontract met projectontwikkelaar Luc Smits Investment. Een van de kritiekpuntenvan de Rekenkamer is dat Visser als topambtenaar grote risico’s juist negeerde.

Afgelopen zaterdag heeft Visser burgemeester Aboutaleb ingelicht en deze dinsdag met collega-wethouders gepraat over de kwestie, schrijft hij. In de afgelopen dagen is Visser tot de slotsom gekomen dat hij niet langer kan functioneren – „met pijn in mijn hart”, staat in de brief.

Het bewuste document was geheim omdat het gevoelige informatie over de marktpositie van de gemeente Rotterdam bevatte. Het lekken van geheime informatie is een politieke doodzonde en kan voor ambtenaren tevens strafbaar zijn.

Hoekse Lijn

Visser stond al onder druk door het Schiekade-debacle met zeker 20,8 miljoen euro verlies voor de gemeente, maar hij werd ook achtervolgd door een aantal andere gevoelige dossiers waarmee bij was belast. Zo was hij als topambtenaar jaren geleden ook nauw betrokken bij de affaire rond voormalig poppodium Waterfront, waar een malafide huurder voor miljoenen fraudeerde.

Als wethouder was Visser ook politiek verantwoordelijk voor de nieuwe Hoekse Lijn-metroverbinding die zeker 90 miljoen euro duurder uitvalt en na bijna anderhalf jaar vertraging nog altijd niet rijdt. Ook was hij het gezicht van Feyenoord City, het beoogde nieuwe voetbalstadion van Feijenoord waar een deel van de supporters veel kritiek op heeft. Deze dinsdag kwam nog een kritisch Rekenkamer-brief naar buiten over het beoogde warmtenet tussen Rotterdam en Leiden, waar Visser tevens verantwoordelijk voor was.

Visser (1965, Groningen) groeide op in Rotterdam en studeerde rechten en bestuurskunde. Van 2006 tot 2013 was hij algemeen directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. In deze functie was Visser ook betrokken bij het Schiekadeblok. In 2014 werd hij wethouder financiën in het vorige college met Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA.