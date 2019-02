Perdiep Ramesar: ik heb geen enkel verhaal verzonnen

Voormalig Trouw-verslaggever Perdiep Ramesar heeft dinsdag zijn stilzwijgen doorbroken. Ramesar werd eind 2014 op 36-jarige leeftijd ontslagen door het dagblad, omdat zijn werk “een onverklaarbaar aantal niet-traceerbare bronnen” bevatte.

Ramesar neemt dinsdagavond in een post op LinkedIn “volledige verantwoordelijkheid” voor zijn fouten. Hij schrijft “oprecht spijt te hebben” van zijn daden. Tegelijkertijd schrijft hij “geen enkel verhaal” verzonnen te hebben.

Ramesar, die dikwijls spraakmakende reportages maakte en gold als groot talent, werd in 2014 ontslagen door Trouw. Het dagblad trok na extern onderzoek 126 artikelen van zijn hand in en sprak van “een onverklaarbaar aantal niet-traceerbare bronnen” en “journalistieke doodzondes”. Onder de teruggetrokken artikelen bevond zich ook een spraakmakende reportage over de ‘shariadriehoek’ in de Schilderswijk in Den Haag. In die wijk, zo schreef Ramesar, zouden orthodoxe moslims islamistische wetten aan anderen opleggen.

Ramesar verbreekt zijn stilzwijgen nu omdat hij een eigen communicatiebedrijf is gestart. Hij doet zijn verhaal, zo schrijft hij, “om de vertrouwensband – die van beide kanten dient te komen – voort te zetten”. Van de journalistiek heeft hij afscheid genomen.

‘Ik heb echte personen gesproken voor die verhalen’

Ramesar stelt in zijn post “geen enkel” verhaal te hebben verzonnen. “Ik heb echte personen gesproken voor die verhalen.” Wat hij wel heeft nagelaten? “Ik had enkele journalistieke codes geschonden door niet zorgvuldig genoeg om te gaan met het goed nachecken, het noteren, het fingeren en het anonimiseren van namen van bronnen en dat vervolgens niet goed in mijn administratie bij te houden.”

Ramesar ging naar eigen zeggen vanwege prestatiedrang “buiten de gestelde kaders” werken. “Mijn belang om successen te behalen, keerde zich tegen mij. Dit had ik nooit moeten toestaan, omdat het schadelijke consequenties had die ik als professional had moeten voorzien en ik mij had moeten inzetten om dit te voorkomen.”

Ramesar zelf werkte niet mee aan het onderzoek naar zijn artikelen, dat vijf weken in beslag nam. Artikelen waarin hij anonieme bronnen opvoerde, konden de onderzoekers daarom niet controleren. De onderzoekscommissie had destijds ook kritiek op zijn leidinggevenden. Die hadden Ramesar onvoldoende gecontroleerd en negeerden waarschuwingen van naaste collega’s.

Ramesar schreef in 5,5 jaar tijd 1.100 artikelen, waaronder een groot aantal kortere nieuwsberichten op basis van ANP. Bijna 10 procent bevatte fouten.