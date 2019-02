‘Optreden Maroon 5 toont dubbele seksuele moraal Super Bowl’

Dat Maroon 5 was gekozen als de hoofdact van de Halftime Show van de Super Bowl dit jaar, het populaire optreden tijdens de rust van de American footballfinale, stuitte op kritiek. Uitgerekend deze gitaarpopgroep was gevraagd om afgelopen maandag tijdens de Super Bowl te spelen. En dat terwijl deze juist plaatsvond in één van de grootste hiphop-hoofdsteden ter wereld: Atlanta, Georgia.

In de weken die vooraf gingen aan het optreden, werd bekend dat muzikanten Rihanna en Cardi B de hoofdact hadden geweigerd als steun aan Colin Kaepernick. Kaepernick was de sporter, die in 2016 knielde tijdens het Amerikaanse volkslied als stil protest tegen politiegeweld en discriminatie. Sinds 2017 heeft hij niet meer als prof gespeeld. De NFL werd verweten dat ze met Maroon 5 als hoofdact voor een politiek veilige keuze was gegaan.

Over het optreden zelf viel dan ook weinig te zeggen. Over de band en het optreden, schreef The New York Times dat ze „extreem populair [zijn], zonder al te veel muzikale sporen na te laten, even gemakkelijk te vergeten als zacht weer”. The Guardian noemt het optreden „verwaarloosbaar” en gaf het optreden twee sterren.

Er kwamen vooral reacties op het naakte bovenlichaam van Adam Levine, zanger en frontman van Maroon 5. Na dertien minuten, waarin de band zijn grootste hits speelde (waaronder ‘This Love’, ‘Girls Like You’ en ‘Moves Like Jagger’), stripte Levine. Hij beëindigde de set in ontbloot bovenlijf.

Dit riep bij kijkers herinneringen op aan 2004, het jaar van de befaamde Super Bowl XXXVIII. Justin Timberlake ontblootte toen per ongeluk de tepel van Janet Jackson gedurende een halve seconde tijdens hun Halftime Show. Dit incident ging de boeken in als Nipplegate en had grote gevolgen voor Janet Jackson en haar carrière. De zangeres werd op de zwarte lijst geplaatst van MTV, de producenten van de Super Bowl XXXVIII Halftime Show, waardoor haar videoclips jarenlang niet meer werden afgespeeld op de zender. Ook op de radio kon Jackson lang niet meer gehoord worden. De week erop werd ze verbannen van de GRAMMY Awards van 2004. Deze sancties golden niet voor Justin Timberlake. Hij was nog steeds overal te horen, te zien en won zelfs dat jaar twee GRAMMY Awards.

Janet Jackson in 2004 tijdens de Super Bowl nadat Timberlake per ongeluk haar borst ontbloot Foto Rhona Wise/EPA

De ongelijke behandeling van Janet Jackson door de muziek- en tv-industrie wordt sindsdien nog steeds aangekaart. Toen Justin Timberlake vorig jaar opnieuw mocht optreden als hoofdact, ontstond de hashtag #JusticeForJanet. Velen beschouwden Timberlake’s optreden als een bevestiging van het seksisme en racisme die in de Verenigde Staten aanwezig zijn. In een van de weinige interviews waar Timberlake zich uitspreekt over de kwestie, verklaart hij dat „Amerika strenger is voor vrouwen”, en dat „Amerika oneerlijk streng is voor etnische mensen”.

Sinds maandagavond is #JusticeForJanet weer actueel op twitter. Veel mensen merken op dat er een oneerlijke dubbele standaard is: waar Adam Levine zonder consequenties zijn blote bovenlijf mag tonen, spreekt men na 15 jaar nog steeds over de tepel van Janet Jackson. Katie Nolan, werknemer bij ESPN, het grootste Amerikaanse sportnetwerk, noemt de regels omtrent tepels bij de Super Bowl „inconsistent”.