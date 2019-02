Ook Rob Geus niet meer te zien op SBS 6

Presentator Rob Geus krijgt geen nieuw contract bij SBS 6. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa, het moederbedrijf van de zender. Geus maakte achttien jaar televisie voor SBS 6 en werd vooral bekend door het programma De Smaakpolitie.

Geus, die een achtergrond heeft als kok, testte in De Smaakpolitie de hygiëne en veiligheid van horecagelegenheden. In het programma Red Mijn Vakantie! ging hij samen met Alberto Stegeman langs bij Nederlanders die op vakantie tegen problemen aanliepen. De shows zouden niet meer passen in de plannen die eigenaar John de Mol heeft met SBS 6, zegt Geus in een interview met het Algemeen Dagblad.

Een Talpa-woordvoerder wil alleen bevestigen dat het contract van Geus in december vorig jaar is afgelopen, en dat hem geen nieuwe verbintenis is aangeboden. Tegen het AD zegt de presentator niet van plan te zijn te stoppen met het maken van televisie. Hij is binnenkort bijvoorbeeld te zien op de regionale omroep RTV Rijnmond.

Paulusma

Geus is de tweede oudgediende die deze week zijn vertrek aangezegd kreeg door de zender. Maandag werd duidelijk dat weerman Piet Paulusma bezig is aan zijn laatste maanden op SBS 6. Paulusma verzorgde 23 jaar lang het weer op SBS 6.

John de Mol kocht met zijn Talpa Holding in april 2017 alle tv-zenders van SBS. Hij is sindsdien bezig aan een reorganisatie, die vooral de laatste maanden gestalte krijgt. Een aantal presentatoren van naam - zoals Wendy van Dijk, Gordon en Linda de Mol - werd aangetrokken, terwijl de samenwerkingen met oudgedienden als Paulusma en Geus wordt beëindigd.