Onderzoek: ivf-kinderen hebben geen hogere kans op kanker

Kinderen die zijn geboren met behulp van een ivf-behandeling, hebben later geen verhoogde kans op het krijgen van kanker. Dat blijkt uit een studie onder bijna 48.000 Nederlandse kinderen, van wie meer dan de helft werd geboren na een ivf.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit werkten samen met alle twaalf ivf-klinieken in Nederland, en twee fertiliteitsklinieken. Hun bevindingen zijn maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Human Reproduction.

‘Theoretisch denkbaar’

Bij ivf vinden bevruchting van de eicel en celdelingen van de embryo buiten het lichaam plaats, namelijk in een laboratorium. Vrouwen slikken voorafgaand aan de behandeling hormonen, wat als riskant gezien werd. Embryo’s kunnen bovendien ingevroren worden, om op een later moment te ontdooien en in een baarmoeder te worden geplaatst. Dat verschilt zo sterk van een gangbare bevruchting, dat gezondheidsrisico’s volgens de onderzoekers ‘theoretisch denkbaar’ waren.

De resultaten laten zien dat de kans op kanker bij ivf-kinderen tot de leeftijd van 21 jaar niet hoger is ten opzichte van kinderen die op natuurlijke wijze zijn geboren. Er is al een vervolgstudie aangekondigd, voor kinderen die zijn geboren in de periode 2001 tot en met 2012.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een databank met deelnemers aan een grotere landelijke studie, het Omega-onderzoek. Dat onderzoekt mogelijke gezondheidsproblemen op de lange termijn bij vrouwen die tussen 1981 en 2001 een vruchtbaarheidsbehandeling zijn ondergaan.

Eierstokkanker

Uit het Omega-onderzoek bleek in 2011 dat vrouwen die voorafgaand aan hun ivf-behandeling hormonen slikken, drie tot vier keer zoveel kans hebben op een milde vorm van eierstokkanker. Die is echter goed te behandelen, verzekerde onderzoeksleider Floor van Leeuwen toen.