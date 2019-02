Nieuwe Renault-topman ook voorgedragen voor bestuur Nissan

Renault-bestuursvoorzitter Jean-Dominique Senard is ook bij alliantiepartner Nissan voorgedragen als bestuurder. Dat heeft de Japanse autofabrikant dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. Senard wordt in april tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering aangesteld.

Senard, die eerder voor bandenproducent Michelin werkte, werd twee weken geleden benoemd als bestuursvoorzitter bij Renault. Hij volgde bij het Franse autobedrijf de 64-jarige opgestapte Carlos Ghosn op, die in november werd opgepakt in Japan op verdenking van fraude. Hij zou zo’n 40 miljoen euro aan inkomsten verzwegen te hebben.

Ghosn bekleedde voor zijn arrestatie meerdere hoge functies bij autobedrijven Nissan, Mitsubishi en Renault, die nauw samenwerken. Hij werd bij de Japanse autobedrijven kort na zijn arrestatie ontslagen. Twee weken geleden stapte hij op bij Renault. Intern onderzoek door het Franse autobedrijf pleitte Ghosn aanvankelijk vrij. De Franse staat, die zo’n 15 procent van de aandelen in handen heeft, stuurde aan op zijn vertrek.

Bijzondere aandeelhoudersvergadering

Tijdens de aangekondigde bijzondere aandeelhoudersvergadering in april zullen Ghosn en zijn medebestuurder Greg Kelly, die ook opgepakt werd, formeel uit hun functie gezet worden. In juni buigt een algemene aandeelhoudersvergadering zich nog over de nominatie.

Nissan, waar Ghosn president-commissaris was, heeft zijn positie nog niet opgevuld. Een speciale commissie van het bedrijf onderzoekt de fraude momenteel en doet aanbevelingen voor het aanscherpen van de interne regels. Eerder zei Nissan-directeur Hiroto Saikawa bereid te zijn om te wachten met een voordracht totdat het onderzoek is afgerond.

Ghosn, die nog steeds in voorarrest zit en niet op borgtocht vrijkomt, zegt dat hij onschuldig is.