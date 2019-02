Marijnissen: bedrijfsleven ontspringt de dans Lilian Marijnissen (SP) wil dat het kabinet actie onderneemt om te voorkomen dat de energierekening hoger wordt. Zij wil dat de rekening bij de bedrijven komt te liggen door een CO2-belasting. Volgens Marijnissen lijkt het klimaatdebat op het debat over de plannen om de dividendbelasting af te schaffen: "Gewone mensen die de rekening betalen, en het grote bedrijfsleven dat de dans ontspringt." Volgens Gert-Jan Segers (ChristenUnie) gaat de energierekening weliswaar omhoog, maar stijgt ook de koopkracht.

Wilders: Nederland heeft VVD-probleem De spreektijd van Geert Wilders vliegt om: hij krijgt geen interrupties. Volgens Wilders heeft Nederland "geen CO2-probleem, maar een VVD-probleem". De uitspraken van Dijkhoff in De Telegraaf, waarin hij afstand nam van het concept-klimaatakkoord, waren volgens Wilders "verkiezingspraatjes", na de verkiezingen zou de VVD gewoon met de plannen instemmen. Dat is, stelt Wilders, "geen klimaatbeleid maar klimaatterreur".

Buma wil zo niet onderhandelen met Klaver Sybrand Buma stelt dat hij niet met GroenLinks wil onderhandelen als hij alleen maar kan instemmen met klimaatmaatregelen als er een CO2-heffing in zit. Klaver stelt dat hij wel open staat voor een "open gesprek", maar denkt dat de doelen niet zonder CO2-belasting kunnen worden gehaald. "Wij hebben een plan, wat is het plan van het CDA?" "Als Klaver alleen maar komt met jij-bakken, is het heel simpel: dan doe ik het niet", stelt Buma. Dat zou een probleem betekenen voor het kabinet, dat waarschijnlijk zijn meerderheid in de Eerste Kamer zal kwijtraken: op wiens steun kan het kabinet wel rekenen?

Klaver wil alleen praten over een CO2-belasting Jesse Klaver is nu begonnen aan zijn spreektijd. Hij wil een CO2-heffing, Gert-Jan Segers wil weten of GroenLinks de plannen uit het klimaatakkoord ook kan steunen zonder dat daar een CO2-heffing in zit, als daarmee de doelen ook worden gehaald. Klaver wil dat niet, omdat hij er geen vertrouwen in heeft dat doelen zonder zo'n heffing gehaald kunnen worden. Volgens Segers is het doel heilig, niet de middelen. Klaver stelt dat er de afgelopen jaren afspraken zijn gemaakt met het bedrijfsleven, maar dat de uitvoering altijd een probleem was. Ook een boete werkt niet, omdat de handhaving de te wensen overlaat. Volgens Klaver is dat alleen op te lossen door een belasting op CO2. B_Rijlaarsdam Barbara Rijlaarsdam Premier Rutte zit in vak K op zijn telefoon te kijken. Klaver: "De premier zit nu met het grote bedrijfsleven te sms'en" #klimaatdebat 5 februari 2019 @ 15:53 Volgen Volgens Baudet raakt ook een CO2-belasting de consument, omdat zij de belasting door zullen berekenen in de producten. Klaver wil de opbrengsten uit de belasting teruggeven aan de burger.

Jetten: wachten op doorrekeningen Denk en de SP willen weten waarom het kabinet de rekening niet legt bij het bedrijfsleven, dat voor het grootste deel van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is. Zij willen weten wat daar "eerlijk" en "sociaal" aan is. Ook Lilian Marijnissen vraagt zich af of de rekening dan niet komt te liggen bij mensen die het niet kunnen betalen. Jetten verwijst door naar de doorrekeningen van de planbureaus - dan zal er worden gekeken of de lasten "eerlijk" worden verdeeld. PvdA laat door het Centraal Planbureau een CO2-heffing doorrekenen, en wil weten of Jetten dat voorstel zal steunen als de uitkomsten van de doorberekeningen beter zijn dan de voorstellen die aan de klimaattafels zijn gemaakt. Aan die tafels hebben maatschappelijke organisaties voorstellen gedaan om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar er zit geen CO2-heffing in die voorstellen. Jetten antwoordt dat hij nog geen antwoord kan geven op die vraag. Hij vindt het eerlijker tegenover de onderhandelaars aan de klimaattafels om de doorrekeningen af te wachten.

Wilders somt vliegreizen van Jetten op Geert Wilders heeft een lijstje met vliegreizen van Rob Jetten, op basis van de foto's op zijn Instagramaccount. Volgens Wilders heeft Jetten zelf tientallen vliegreizen gemaakt, naar Macedonië, Sri Lanka, Oekraïne en Iran. "Ik ben ook niet heilig', aldus Jetten. "Ik heb ook wel eens een vliegreis gemaakt, maar ik ben voor een vliegbelasting." Volgens Wilders is het hypocriet om te zeggen dat je een vliegreis mag maken, als je er maar voor betaalt. "Want de gewone man kan daar niet altijd voor betalen. Hoe kun je aan andere mensen wel vragen dat ze van het gas af moeten, een elektrische auto moeten kopen en niet meer mogen vliegen?"

Jetten begint het debat Rob Jetten van D66 trapt het debat af door prinses Beatrix te citeren, die waarschuwt voor ontbossing en de stijgende zeespiegel. Hij wordt snel onderbroken door Thierry Baudet, die stelt dat met de huidige afspraken de wereld met slechts 0,17 graden minder zou opwarmen. Jetten antwoordt dat hij het eens is met Baudet, als die vindt dat de wereld niet genoeg doet om klimaatopwarming te voorkomen.