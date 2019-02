Kwart FvD-kandidaten komt uit bestaand partijkader

Net als bij de Gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar in Amsterdam en voor de aanstaande Europese Verkiezingen heeft Forum voor Democratie een groot deel van zijn partijkader als lijstduwer op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen gezet. Sterker: van de in totaal 159 kandidaten die verkiesbaar zijn in alle twaalf provincies is bijna een kwart (38 mensen) afkomstig van het bestaande partijkader: bestuursleden, volksvertegenwoordigers en leden van de jongerenorganisatie. De meesten van hen waren ook al kandidaat bij vorige verkiezingen. Dat blijkt uit de kandidatenlijsten die via de website van de partij te vinden zijn.

Zo heeft de gehele partijtop – onder anderen partijleider Thierry Baudet, Kamerlid Theo Hiddema, lijsttrekker voor de Eerste Kamer Henk Otten en voorzitter Paul Cliteur van het wetenschappelijk bureau – zich kandidaat gesteld in meer dan één provincie.

Bij nieuwe partijen hebben kandidaten wel vaker dubbelfuncties. Ook komt het weleens voor dat kandidaten in meer dan één provincie op de lijst staan. Bij FvD gaat het wel om een ongebruikelijk hoog percentage van de kandidaten.

Volgens partijwoordvoerder Jeroen de Vries, zelf kandidaat voor de Staten in Noord-Holland en in Groningen, is hier bewust voor gekozen. „Het komt niet omdat we te weinig geschikte kandidaten hebben gevonden.” Het naar voren schuiven van de partijtop dient volgens hem een aantal doelen: „We willen mensen die vanaf het eerste uur bij de partij betrokken zijn inzetten om de provincieteams te ondersteunen. We willen meer mensen een gezicht geven. En het geeft een signaal aan de kiezers: dat we er niet alleen voor Den Haag zitten, maar ook voor de provincie gaan. Ik zelf heb 25 jaar in Groningen gewoond en Henk Otten komt uit Drenthe.”

Verkiesbaar in twee provincies

Lees ook: Met welke mensen Thierry Baudet zijn partij opbouwde.

Verder valt op dat liefst 36 Forum-kandidaten verkiesbaar zijn in twee provincies. Dat is op zichzelf toegestaan volgens de Kieswet, maar de kandidaten dienen wel van tevoren te verklaren dat ze bereid zijn om te verhuizen als ze eenmaal worden verkozen.

Tot de kandidaten behoort een aantal mensen die eerder actief waren voor andere partijen. Zo is het voormalige D66-raadslid in Groningen Dorien Rookmaker nu kandidaat voor de provincie Gelderland. Ook staat ze op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. In 1994 was ze kandidaat op de D66-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Gemma van Heusden-Wienen, nu voor FvD verkiesbaar in Noord-Brabant, stond in 2006 nog voor de VVD op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Een oud-Kamerlid voor de LPF, Hans Smolders, is lijstduwer voor FvD in dezelfde provincie. Hij is fractievoorzitter voor de Lijst Smolders in de gemeenteraad van Tilburg.