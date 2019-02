Kritiek in Macrons partij op harde aanpak relschoppers bij demonstraties

Met gerichte demonstratieverboden, preventief fouilleren en hoge boetes voor het dragen van bivakmutsen, wil de Franse regering harder kunnen optreden tegen mensen die bij demonstraties vernielingen aanrichten. Ondanks kritiek van links en zelfs van een deel van president Macrons La République en Marche (LREM), stemde de Assemblée Nationale dinsdag in eerste lezing met de maatregelen in.

Bij protesten van ‘gele hesjes’ tegen het regeringsbeleid is sinds half november overal in Frankrijk voor vele tientallen miljoenen euro’s aan schade aangericht. Vooral bankkantoren, luxewinkels en dure auto’s moesten er aan geloven. Een deel van de vernielingen kwam van de hesjes zelf, maar tegen het eind van hun demonstraties waren ook vaak geoefende slopers van uiterst links en rechts actief. De nieuwe wet ‘anticasseurs’ moet volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner de geweldloze demonstranten „beschermen” tegen „bruten die het demonstratierecht in gevaar brengen”.

Kwaad bloed

Maar vooral het voornemen om niet een onafhankelijke rechter, maar de (door de regering benoemde) prefect te laten beslissen wie wel en wie niet mag demonstreren, heeft veel kwaad bloed gezet. Links spreekt van „vrijheidsberoving”, advocaten hekelen „gelegenheidswetgeving” en de sociale vleugel van LREM zegt te vrezen voor misbruik van deze wet mocht Frankrijk een regering krijgen die het met de rechtsstaat minder nauw neemt. Een ruime meerderheid van de Assemblée (387 van de 577 leden) stemde niettemin voor. 50 LREM-leden onthielden zich van stemming. De tekst gaat nu naar de Senaat.