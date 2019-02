Filmoverzicht: in het hoofd van Vincent van Gogh, op zoek naar ‘De Kleine Prins’ in vergeten talen

●●●●● At Eternity’s Gate: Drama In ‘At Eternity’s Gate’ gaat regisseur Julian Schnabel Van Goghs mentale staat niet uit de weg, maar hij legt liever de nadruk op zijn koortsachtige werkdrift en opvattingen over kunst. Lees de recensie: De toeschouwer wordt soms Vincent van Gogh Regie: Julian Schnabel. Met: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Mads Mikkelsen. In: 42 bioscopen

●●●●● Het wonder van Le Petit Prince: Documentaire Het filosofische kinderboek ‘Le Petit Prince’ is vertaald in meer dan 375 talen. Voor de documentaire ‘Het wonder van Le Petit Prince’ bezoekt Marjoleine Boonstra mensen die het boek in nu bijna verdwenen talen overzetten. Lees de recensie: Op zoek naar ‘De Kleine Prins’ in vergeten talen Regie: Marjoleine Boonstra. In: 18 bioscopen

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC. Inschrijven

●●●●● No Date, No Signature (Bedoone Tarikh, Bedoone Emza): Drama/Thriller De Iraanse film ‘No Date, No Signature’ is een vlijmscherpe filmische lijkschouwing van onze emoties. Lees de recensie: ‘No Date, No Signature’ verheft morele dilemma’s tot kunst Regie: Vahid Jalilvand. Met: Navid Mohammadzadeh, Amir Agha’ee, Hediyeh Tehrani, Zakiyeh Behbahani, Sa’eed Dakh, Alireza Ostadi. In: 13 bioscopen

●●●●● The Lego Movie 2: Animatiefilm Het probleem van ‘The Lego Movie 2’ is dat vijf jaar later het idee van een ironische, subversieve, speelse film vol zelfspot over superhelden niet meer zo fris is. Lees de recensie: ‘The Lego Movie 2’: geestig, maar vermoeiend Regie: Mike Mitchell. In: 57 bioscopen (Originele versie), 123 bioscopen (Nederlandse versie).

●●●●● Ernest & Célestine winterpret: Animatiefilm In het innemende vervolg van ‘Ernest & Célestine’ wonen de beer en het muisje samen in een huis. ‘Ernest & Célestine Winterpret’ bevat vier losse verhaaltjes. Lees de recensie: ‘Ernest & Célestine Winterpret’ is een heel lieve film Regie: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger. Met de stemmen van Simon Zwiers en Noa Zwan. In: 13 bioscopen

●●●●● Un amour impossible: Drama Regisseur Catherine Corsini wilde van het boek ‘Un amour impossible’ van Christine Angot vooral een film maken over een vrouw die géén slachtoffer is. Lees de recensie: ‘Un amour impossible’ is een emancipatiegeschiedenis en incestgetuigenis

Regie: Catherine Corsini. Met: Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth. In: 27 bioscopen