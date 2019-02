‘Ernest & Célestine Winterpret’ is een heel lieve film

Animatie Ernest & Célestine winterpret Regie: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger. Met de stemmen van Simon Zwiers en Noa Zwan. In: 13 bioscopen ●●●●●

Ruim zes jaar geleden won de Franse animatiefilm Ernest & Célestine zowel de jury- als publieksprijs op het jeugdmediafestival Cinekid. Hij ging over de groeiende vriendschap tussen beer Ernest en muisje Célestine. In dit even innemende vervolg wonen ze samen in een huis, waar Célestine soms ook haar vriendinnetjes ontvangt. Naast hen woont mevrouw Tulp, een wat bangige berin.

Eenvoudige maar charmante pastelkleurige tekeningen van waterverf staan aan de basis van de animatie. De achtergrond is statisch, slechts de figuren bewegen of af en toe een detail, zoals door de wind bewegende bomen.

Ernest & Célestine Winterpret bevat vier losse verhaaltjes, die elk twaalf minuten duren. Ondanks de titel ‘winterpret’ is slechts de helft van de animatiefilm gerelateerd aan het winterseizoen.

De verhalen zijn even simpel en plezierig als de stijl. Zo voeden Ernest & Célestine een pasgeboren wilde gans op, die ze leren vliegen. Als Ernest vindt dat het gansje te veel poept, maakt hij een luier voor haar. In een ander verhaal raakt Ernest een knopje kwijt van zijn geliefde accordeon, waarna Célestine die gaat zoeken en bij de groene muis terechtkomt. Zij blijkt minder gemeen dan gedacht. En zo is Ernest & Célestine een heel lieve film, ook wel eens prettig.