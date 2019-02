Door het riool linea recta tot in de bankkluis

Drie mannen in dure pakken die een appartement huren, zich vanuit daar een weg naar een rioolbuis graven, na maanden noeste arbeid in de kluis van een bank weten te raken, de buit meenemen en geruisloos vertrekken.

Het lijkt het scenario van een Hollywood-film. Toch is dat precies wat er afgelopen zondag in Antwerpen gebeurde. België is sindsdien in de ban van de raadselachtige kraak. Over de daders is nog niets bekend. Dinsdag werd in verband met de bankroof wel een 27-jarige man uit Georgië aangehouden, over wie het parket verder nog niets kwijt wil.

In het hart van de joodse wijk van Antwerpen, aan de Nerviërsstraat, kwamen eind november drie mannen langs bij huisbaas Marijn Vercauteren, zo vertelde deze dinsdag in De Standaard. Ze wilden het kelderappartement huren. Hij had „nooit gedacht” dat deze chic geklede mannen „tunnels zouden graven om via riolen een bank te overvallen”. Wel vond hij het vreemd dat zij zo’n verpauperd appartement wilden huren.

Tekst loopt door onder de afbeelding. De bankovervallers groeven een tunnel langs het riool, om in de bankkluis te komen:

Inbraakalarm

Zondagmiddag kwam de politie naar de bank, op zo’n vierhonderd meter van het appartement, omdat het inbraakalarm afging. De bank zelf leek ongeschonden, maar in de kluis vonden agenten een gat in de grond. Hoe lang de inbrekers toen al weg waren, is nog niet duidelijk.

Wel bekend: in het huis aan de Nerviërsstraat vond de politie in de woonkamer een gat in de vloer. Een tunnel van een paar meter, onder de straat door, leidde recht naar het riool. De aarde hadden de dieven in zakken gedaan en naar de slaapkamer gesleept.

Door het benauwde riool – een levensgevaarlijke onderneming die ze deels kruipend moesten uitvoeren – gingen de dieven de hoek om, en ter hoogte van de bank groeven ze een tweede tunnel met slijptollen en drilboren, waarvoor ze elektriciteit in het riool aftapten. Ze kwamen precies in de kluis van de bank uit.

Bankroven komen de laatste jaren steeds minder voor. Vorig jaar hebben criminelen in België twee keer een bankkantoor overvallen, meldt sectorfederatie Febelfin op haar website. Er werd twaalf keer ingebroken, en niets buitgemaakt. Een decennium eerder lag het aantal gewapende overvallen nog een stuk hoger: toen waren het er 116. In hetzelfde jaar werd 78 keer ingebroken.

Beveiliging

Banken zijn een „minder aantrekkelijk doelwit voor criminelen”, aldus Febelfin, omdat de beveiliging beter is en omdat elektronische betalingsverkeer belangrijker is geworden. Cybercriminaliteit is daarom juist flink toegenomen.

Toch komen spectaculaire bankroven als deze nog wel voor. Vorig jaar nog vond in Oudenbosch een van de grootste roven ooit in Nederland plaats. Dieven maakten miljoenen buit, ook toen uit kluisjes. De politie stond aanvankelijk voor een raadsel, maar ontdekte dat twee beveiligers van het door de Rabobank ingehuurde beveiligingsbedrijf EBN bij de roof betrokken zouden zijn geweest.

De roof in Antwerpen is minstens een even groot mysterie, te beginnen bij de omvang van de buit. Maandag was het topdrukte bij de bank omdat ongeruste klanten wilden weten of hun kluis nog intact was. Dat bleef tot dinsdagmiddag onduidelijk, omdat elke klant eerst ‘op eer’ moest verklaren wat er in zijn kluis zat. De bank hoopt zo te voorkomen dat de verzekering wordt opgelicht. Ze kent namelijk zelf de inhoud van de kluisjes niet.

Pas dinsdag maakte BNP Paribas Fortis bekend dat het „overgrote deel van de klanten” van de bank niet getroffen werd door de inbraak. ‘Slechts’ twintig tot dertig kluisjes van de ongeveer achthonderd zouden zijn leeggehaald. Wat daar in zat, is nog niet bekendgemaakt.

Hoe de daders wisten welke kluizen ze moesten hebben, hoe het riool – dat er nog niet zo lang lag – liep en waarheen ze precies moesten graven – ook daarover is nog niets bekend.

De lokale zender Antwerpen TV nam een kijkje in de tunnel: