Definitief geen presentator bij de Oscars

De uitreiking van de Oscars vindt dit jaar definitief plaats zonder presentator. De ceremonie zal aan elkaar gepraat worden door beroemdheden die de prestigieuze filmprijzen aan de winnaars overhandigen. Televisiezender ABC, die het gala uitzendt, maakte dat dinsdag bekend, meldt Reuters.

Begin december trok komiek Kevin Hart zich als presentator nadat homofobe tweets van hem waren opgedoken. Het is de tweede keer in de bijna honderdjarige geschiedenis dat de Oscars geen presentator hebben. De laatste keer was in 1989.

Komisch monoloog

De presentator opent traditiegetrouw de ceremonie met een komisch monoloog waarin hij of zij de filmindustrie en beroemdheden op de hak neemt. Hoe dit opgelost gaat worden nu er geen presentator is, is niet direct duidelijk. Karey Burke, zenderbaas van ABC, zegt tegen Reuters dat er plannen zijn voor een “behoorlijk spannende opening” van het gala. Details geeft ze niet.

Sterren als Jennifer Lopez, Daniel Craig en Whoopi Goldberg reiken de verschillende Oscars uit. De 91ste editie van de filmprijsceremonie vindt 24 februari plaats in Los Angeles. De films The Favourite en Roma zijn het vaakst genomineerd. Ze maken kans op tien gouden beeldjes.