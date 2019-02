‘Door IS gegijzelde fotograaf John Cantlie leeft mogelijk nog’

De Britse regering vermoedt dat de ontvoerde fotojournalist John Cantlie nog in leven is. Dat heeft staatssecretaris Ben Wallace van Veiligheid dinsdag gezegd, melden onder meer CNN en The Independent. Cantlie werd in 2012 gevangengenomen in Syrië en verscheen sindsdien in een aantal propagandavideo’s van terreurbeweging Islamitische Staat. In 2016 is voor het laatst iets van hem vernomen.

Wallace noemde Cantlie tegenover een aantal journalisten de meest bekende en vooraanstaande gegijzelde Brit. Waar de fotojournalist zich zou bevinden, is nog onduidelijk. De staatssecretaris wilde daar geen nadere uitspraken over doen. Cantlie was voor het laatst levend te zien in filmpjes van IS, waarin hij onder meer werd opgevoerd als oorlogsverslaggever die de westerse berichtgeving over de strijd om Kobani in twijfel trok.

Geruchten

Half januari verschenen in Koerdische media berichten dat een hooggeplaatste figuur binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDS) vermoedt dat Cantlie zich levend en wel in Hajin bevindt. Die stad werd in december door de SDS ingenomen. In 2017 zei een Franse IS-strijder in het blad Paris Match Cantlie gezien te hebben in Raqqa. Hij zou daar als tolk ingezet zijn. Beide berichten bleven vooralsnog onbevestigd.

Cantlie werd in 2012 tweemaal ontvoerd. De eerste keer, in de zomer van dat jaar, was hij samen met de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. De twee wisten te ontkomen, mede dankzij de hulp van een derde fotograaf, James Foley. De tweede keer dat hij werd ontvoerd, werd ook Foley gevangenomen. Hij werd uiteindelijk onthoofd. Oerlemans werd in 2016 in Libië gedood door een sluipschutter.