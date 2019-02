British Museum verwerft voor het eerst een werk van Banksy

Het British Museum in Londen, het nationale museum van Groot-Brittannië, heeft voor het eerst een werk van Banksy verworven. Het gaat om een zogeheten Di-faced Tenner. Dat is een imitatie 10 pond-bankbiljet, waarop het hoofd van koningin Elizabeth is vervangen door haar verongelukte schoondochter Diana. Het biljet is uitgegeven door ‘Banksy of Engeland’.

Banksy, de nog altijd anonieme Britse ‘koning van de straatkunst’, gaf het biljet uit in 2004. De kunstenaar claimt honderdduizend exemplaren van het biljet te hebben gedrukt om ze van een gebouw te gooien. De biljetten worden op veilingsite eBay aangeboden voor bedragen variërend van 1,99 tot 750 pond. De meeste aangeboden biljetten zijn reproducties in plaats van originele Banksy-vervalsingen.

Pest Control, het bureau dat Banksy vertegenwoordigt, heeft het biljet aan het museum cadeau gedaan. Het krijgt een plek op de depotafdeling munten en medailles van het British Museum. Plannen om het biljet publiekelijk te tonen zijn er niet, heeft een museumwoordvoerder aan The Art Newspaper laten weten.

Met stunts, als het doek dat tijdens een veiling in de versnipperaar belandde, verwierf Banksy cultstatus. De ‘koning van de street art’ werd rijk van zijn kritiek. Lees ook: Kritiek op de rijken maakte Banksy zelf rijk

Eerder stiekem geëxposeerd

Peckham Rock, de nep-rotstekening die Banksy in 2005 ongevraagd ten toon stelde in het British Museum. Foto Banksy / Pest Control Office

Veertien jaar geleden smokkelde Banksy heimelijk een van zijn kunstwerken het British Museum binnen. Op de afdeling met prehistorische vondsten installeerde de kunstenaar een stuk steen met daarop een tekening van een jager uit de Steentijd die een supermarktwagentje voortduwt. Het duurde indertijd drie dagen voor het museum de grap doorhad en de ‘rotstekening’ verwijderde. Peckham Rock, zoals de steen heet, is inmiddels weer in het bezit van Banksy.

Het British Museum is nu een van drie Britse musea die werk van de populaire straatkunstenaar bezitten. Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft zes van Banksy’s prenten en stickers in de collectie. Het Bristol Museum & Art Gallery heeft twee sculpturen, een schilderij en een poster. Tate Modern, het nationale museum voor moderne en hedendaagse Britse kunst, heeft geen werk van Banksy.