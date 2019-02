Bankroet cafés geregisseerd?

Vijf jaar geleden ging Forum Horeca Exploitatie failliet, maar curator Leen Hooites heeft nog streep kunnen zetten onder de afwikkeling wegens een hoog opgelopen ruzie met bierbrouwer Heineken. Forum was het bedrijf van P.B. Giezen achter etablissementen als De Negende Cirkel, De Tapperij, Palm Beach, Rumba, Tango, De Brasserie en ’t Golden Fust, alle in de stad Groningen. In de loop van 2012 kon Forum de rekeningen (huur, bruikleen en drank) van Heineken niet meer betalen. Nog voor het bankroet deed Forum de vier laatste gelegenheden van de hand, de curator verkocht zelf De Negende Cirkel en De Tapperij.

De curator stelt Heineken aansprakelijk voor het hele boedeltekort (1,6 miljoen euro). Volgens hem zat de brouwer in de anderhalf jaar voor het faillissement feitelijk aan het roer bij Forum en had hij de gang van zaken rond de verkoop van de probleemcafés volledig in handen. Heineken zou zo zelf het faillissement van Forum op onbehoorlijke wijze hebben geregisseerd. De rechtbank Noord-Nederland wees Hooites’ claim in augustus af, omdat hij zijn beweringen onvoldoende had onderbouwd. Daartegen ging Hooites in beroep. Intussen gelastte de voorzieningenrechter in Leeuwarden vorige week dat Heineken de curator nog deze maand inzage geeft in alle correspondentie die betrekking heeft op de verkoop van genoemde gelegenheden vóór het faillissement van Forum.

