Australische politie vindt twee lichamen na overstromingen

De politie in de Australische staat Queensland heeft de lichamen gevonden van twee mannen van 21 en 23 jaar oud. Zij werden vermist na een grote overstroming bij de stad Townsville. Die was ontstaan door dagenlange regenval en het openzetten van een sluis in een dam die het regenwater niet aankon.

De lichamen werden gevonden in Aitkenvale, een buitenwijk van Townsville, waar de mannen het laatst waren gezien. Vermoedelijk zijn ze meegesleurd door het water. De politie vond hun lichamen na een dag zoeken in een afvoerbuis voor regenwater, meldt Reuters.

Ross River Dam

Maandag werden 1.100 mensen geëvacueerd omdat de sluizen van de Ross River Dam werden opengezet. Dat was noodzakelijk omdat de dam bijna 2,5 keer zoveel water moest tegenhouden als waar hij op berekend was.

Door het openen van de sluizen kwam zo’n 1,9 miljoen liter water per seconde vrij. Met het snelstromende water kwamen ook slangen en krokodillen mee, die daardoor een extra gevaar vormden voor de inwoners van Townsville.

‘Eens in de honderd jaar’

De Australische premier Scott Morrison bracht een bezoek aan het gebied. Volgens hem komt regenval als deze eens in de honderd jaar voor. Morrisson wilde niet zeggen of klimaatverandering daarin een rol speelt, aldus persbureau AP. “Ik ben nu bezig met het steunen van de inwoners van Townsville. Vandaag ga ik niet in op een breder debat over het beleid.”

De financiële schade door de overstromingen bedraagt volgens Reuters zo’n 45 miljoen Australische dollar (28,5 miljoen euro).