Apple schikt voor half miljard euro met Frankrijk

Apple heeft een schikking van 500 miljoen euro getroffen met de Franse fiscus, meldt het Franse tijdschrift L’Express. Het techbedrijf zou jarenlang te weinig belasting hebben betaald en maakte daarom in december dit bedrag over aan de autoriteiten, zo schrijft het weekblad.

Het gaat om een deel van de omzet die Apple in Frankrijk verdiende. Het merendeel van de Europese opbrengsten van Apple komt in Ierland terecht, waar het Europese hoofdkantoor zit en het bedrijf profiteert van een bijzonder laag belastingtarief.

Het techbedrijf reageerde op de schikking maar maakte geen details over de inhoud bekend:

“De Franse belastingdienst heeft onlangs een onderzoek over meerdere jaren naar onze Franse rekeningen afgesloten. De details zullen worden gepubliceerd in onze openbare stukken.”

GAFA-belasting

Amazon trof eerder ook een schikking met de Franse overheid. Het bedrijf schikte voor 200 miljoen euro omdat het tussen 2006 tot 2010 te weinig belasting betaalde. De Franse overheid is volgens persbureau AFP ook met Google in gesprek over een schikking van ruim een miljard euro. Frankrijk voerde dit jaar een belasting in voor Google, Apple, Facebook en Amazon, en wil dat de zogenoemde GAFA-belasting ook in de Europese Unie in werking treedt.

De schikking valt in het niet met de winst van Apple. Apple boekte een winst van 23,3 miljard dollar (20,4 miljard euro). Uit de jongste kwartaalcijfers blijkt dat de omzet daalt en uitkwam op 84,3 miljard dollar (72,9 miljard euro).