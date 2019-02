Aantal afgeschoten edelherten Oostvaardersplassen fors gestegen in januari

In de Oostvaardersplassen zijn in januari fors meer herten afgeschoten dan de maand ervoor. Waar in december het aantal edelherten dat stierf door jagerskogels bleef steken op 97, bedroeg dat in januari 825. Dat maakte Staatsbosbeheer, dat het afschieten van de dieren overziet, dinsdag bekend.

In opdracht van de provincie Flevoland moeten in de Oostvaardersplassen ruim 1.800 herten worden afgeschoten. Het totale afschot tot nu toe bedraagt 922. In de eerste maand waren dat er een stuk minder dan gepland. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer lag dat aan het zachte weer in december. Als de temperatuur zakt, zoals in januari, worden de dieren rustiger, zegt ze. “Dan gaan ze zuiniger om met hun energie en kunnen de jagers ze dichter naderen.”

Wat ook meespeelt, is dat het aantal jagers begin januari is verdubbeld van acht naar zestien. Waar zij eerst alleen op weekdagen schoten, doen ze dat nu ook in het weekend.

Hongerdood

De dieren worden afgeschoten om te voorkomen dat ze in groten getale van de honger sterven (wat in de praktijk inhoudt dat ze alsnog worden afgeschoten als ze ernstig verzwakt zijn). Vorige winter kwam 68 procent van de edelherten om. Dit leidde tot veel ophef. Actiegroepen togen naar het natuurgebied om de dieren extra voer te geven. Staatsbosbeheer gaat door met het afschieten van de herten tot 1 april. Dan begint het broedseizoen voor de vogels. Als het aantal van ruim 1.800 afgeschoten edelherten dan nog niet gehaald is, wordt de jacht in september heropend.

Van de afgeschoten herten zijn er 515 aangeboden ter consumptie. Het vlees daarvan gaat naar restaurants, poeliers en voedselbanken. De overige dieren blijven in het gebied achter als bron van voedsel voor andere dieren. De rest wordt vernietigd.

