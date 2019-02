126 miljoen aan cryptomunten onbereikbaar na dood ondernemer

De grootste Canadese cryptobeurs QuadrigaCX verkeert in zwaar weer. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd en er zit voor 190 miljoen Canadese dollar (126 miljoen euro) aan cryptocurrency vast. De enige man die bij het geld kan, of kon, is eigenaar Gerald Cotten, maar die zou in december zijn overleden in India. Gebruikers zijn boos én trekken het verhaal in twijfel.

De Canadese eigenaar van het bedrijf zou naar India zijn gegaan om daar een weeshuis op te zetten, en daar op 9 december zijn overleden aan complicaties van de ziekte van Crohn. Zijn overlijden heeft ook consequenties voor de 115.000 gebruikers van QuadrigaCX: Cotten is de enige die bij de cryptomunten van klanten kan. Die beveiliging werd ingesteld om te voorkomen dat hackers bij onder meer de bitcoin, litecoin en ethereum konden komen. Volgens experts is het heel ongewoon om maar een persoon toegang te geven tot de cryptomunten. Veiliger is het om een multi-signature wallet te hebben en meer mensen private keys te geven.

Verzonnen verhaal?

Cottons overlijden wordt ook betwist: op je dertigste overlijden aan de ziekte van Crohn is onwaarschijnlijk vroeg. Hij zou kort voor zijn vertrek naar India nog een testament hebben opgemaakt, wat ook verdacht wordt gevonden. In India zou je bovendien vrij gemakkelijk een overlijdensakte kunnen kopen. Zijn overlijden zou kunnen zijn verzonnen om aan de problemen bij QuadrigaCX te ontsnappen.

Weduwe Jennifer Robertson ontvangt bedreigingen van beleggers die niet geloven dat haar man is overleden. In een verklaring heeft Robertson laten weten dat zij óók niet bij de cryptomunten kan: “De laptop waarmee Gerry werkte, is beveiligd en ik ken het wachtwoord niet. Ondanks herhaalde zoekopdrachten, heb ik het ook nergens kunnen vinden.” Ze heeft experts ingeschakeld die de laptop van Cotten proberen te ontsleutelen. Het is ze al gelukt om zijn persoonlijke en zakelijke e-mail te openen, maar de cryptovaluta zitten nog vast.

Toezicht van E&Y

QuadrigaCX vraagt dinsdag het Hooggerechtshof van Nova Scotia om Ernst & Young te benoemen om als onafhankelijke partij toezicht te houden op het bedrijf. Het is een stap die, volgens de Canadese wetgeving, een faillissement zou kunnen voorkomen. Eind januari verscheen op de website van QuadrigaCX een bericht aan de klanten dat het bedrijf er alles aan doet om de cryptomunten bij de eigenaren te krijgen.

In 2018 kampte QuadrigaCX al met financiële problemen nadat bank CIBC de tegoeden had bevroren omdat ze niet kon vaststellen wie de eigenaren ervan waren. Gebruikers moesten daarom lang wachten voordat ze betalingen konden verrichten.