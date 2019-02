Zeker 28 migranten verdronken voor kust Bahama’s

Voor de kust bij de Bahama’s zijn afgelopen weekend zeker 28 Haïtiaanse migranten verdronken. De boot waarop zij zaten was gezonken. Dat schrijft persbureau AP aan de hand van een verklaring van de autoriteiten. Zeventien mensen konden worden gered.

Volgens de autoriteiten zagen bewoners van het eiland Abaco vijftien mensen in het water voor de kust. Ook zagen ze vier lichamen drijven. De kustwacht begon hierop een zoekactie en vond 28 lichamen in het water. De overige zeventien opvarenden konden worden gered. Het is nog niet bekend wat het ongeluk heeft veroorzaak. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat het ging om een schip uit de Verenigde Staten dat mensen smokkelde.

Haïti

Het gebeurt volgens de autoriteiten vaker dat mensen het land worden binnengesmokkeld. Alleen al dit jaar zijn zeker driehonderd Haïtiaanse migranten opgepakt nadat ze het land illegaal waren binnengehaald.

Haïti staat bekend als het armste land op het westelijk halfrond. Het land is nog niet hersteld van de zware aardbeving in 2010. Hierbij kwamen meer dan 200.000 mensen om het leven.

Ook is het politiek onrustig. Premier Jack Guy Lafontant vertrok vorige zomer na gewelddadige rellen. Deze ontstonden nadat hij had aangekondigd de brandstofprijzen met maximaal 51 procent te verhogen. Ook woedt al maanden een bloedige strijd tussen verschillende zwaarbewapende bendes in de hoofdstad Port-au-Prince. Hierdoor is het met name in de kustregio steeds onveiliger geworden.