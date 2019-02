Weerman Piet Paulusma vertrekt gedwongen bij SBS6

Piet Paulusma vertrekt na 23 jaar als weerman van televisiezender SBS6. Het contract van de weerman eindigt per eind 2019 en is volgens Talpa, de eigenaar van SBS6, “in goed onderling overleg beëindigd”. Dat meldt SBS6 maandag in een persbericht.

Paulusma heeft in januari te horen gekregen dat de samenwerking wordt beëindigd. Volgens de weerman is er geen conflict, maar was het ook niet keuze om te vertrekken. “Ze willen iets anders”, laat hij in een reactie weten, aldus ANP. “Ik vind het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken.”

De Fries Paulusma sloot het weerprogramma Piets Weerbericht altijd af met de uitspraak “oant moarn” (Fries voor ‘tot morgen’). Hij was de afgelopen 23 jaar dagelijks, zeven dagen per week, te zien als weerman van SBS6. Vanuit het hele land presenteerde hij het weer. Tot het einde van het jaar blijft hij “met onverminderde energie” werken voor SBS6, aldus Talpa in het persbericht.

Talpa maakte maandag ook bekend dat meteorologen Amara Onwuka en Dennis Wilt vertrekken bij RTL. Ze gaan bij Talpa “meedenken aan een nieuwe opzet van de weersvoorspelling”.