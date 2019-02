VVD stapt uit college Rijswijk om klimaatbeleid

De VVD in de Zuid-Hollandse gemeente Rijswijk stapt uit het college vanwege de klimaat-maatregels die coalitiepartijen wilden nemen. Dat laat de partij maandag weten in een persbericht.

Dinsdag zou het college stemmen over een pakket aan klimaat-maatregelen om de gemeente in 2040 geheel van het gas af te krijgen. Maar de Rijswijkse VVD wilde daarmee wachten totdat het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met landelijke afspraken zouden komen over de kosten. Naar verwachting zou dinsdag de voorgestelde Energievisie aangenomen worden in de gemeenteraad, aldus de regionale nieuwssite Rijswijk.tv.

Volgens de VVD heeft de burger “moeite met het goed in beeld krijgen van met name de financiële gevolgen” van het (gemeentelijke) klimaatbeleid. De partij zegt niet tegen de maatregelen te zijn, maar is uit het college gestapt vanwege het proces. GroenLinks Rijswijk zegt in een persbericht dat de rest van het college denkt dat er “veel kostbare tijd verloren gaat” als er gewacht wordt op landelijke plannen.

De VVD heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar vier zetels in de gemeenteraad. In het college nemen ook GroenLinks (5 zetels), D66 (4 zetels) en Wij.Rijswijk (3 zetels) plaats. Het college had een nipte meerderheid van één zetel in de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk of het gemeentebestuur verdergaat als een minderheidscollege of dat er onderhandelingen zullen plaatsvinden voor een nieuw college.

Correctie (04-02-2019): In een eerdere versie stond dat de VVD vier zetels heeft in het college. Dat moet de gemeenteraad zijn.