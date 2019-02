Verlies voor Ryanair vanwege lage ticketprijs

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft vorig kwartaal fors verlies geleden. Dit heeft onder meer te maken met de lage ticketprijzen vanwege het grote aanbod van vluchten in Europa. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

De prijsvechter heeft in het derde kwartaal bijna twintig miljoen euro verlies geleden. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog ruim 105 miljoen euro winst. In een verklaring noemt Ryanair het verlies “teleurstellend”.

Het bedrijf schrijft verder dat de inkomsten werden gedrukt door hoge brandstofprijzen, personeelskosten en de kosten die het bedrijf maakt als het passagiers financieel moeten compenseren voor vertraagde of geannuleerde vluchten. Ook noemt de Ierse prijsvechter de kans op een No Deal-Brexit “verontrustend hoog” maar schrijft “alle noodzakelijke stappen” te hebben genomen om het bedrijf in dat scenario te beschermen.

Winstwaarschuwing

Vorige week gaf de luchtvaartmaatschappij al een winstwaarschuwing. Het bedrijf verwacht 100 tot 200 miljoen euro minder winst te maken dan het jaar ervoor en sluit niet uit dat de winstprognose nog verder omlaag moet. In oktober stelde Ryanair de verwachting ook al naar beneden bij. Toen werden problemen met de vakbonden en stijgende brandstofkosten als reden aangegeven. Ook kampte het bedrijf vorig jaar met de zwakste passagiersgroei sinds 2015.

Ryanair is sinds vorige zomer Ryanair verwikkeld in een slepend conflict met de piloten en cabinepersoneel. Het bedrijf wilde zestien piloten en vijftien stewards en stewardessen ontslaan die op Eindhoven Airport werken. Dit werd in januari geblokkeerd oor uitkeringsinstantie UWV omdat het ontslagdossier niet op orde was.