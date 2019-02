Van Veldhoven: voorlopig niet eenmalig inchecken in ov

Voorlopig komt er geen overkoepelend systeem waarmee reizigers zonder in- of uit te checken van vervoerder kunnen wisselen. Zo’n systeem invoeren is op dit moment te duur. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven maandag (Infrastructuur, D66) aan de Tweede Kamer.

Een eenduidig systeem invoeren is ingewikkeld en kost de komende vijftien jaar 90 miljoen euro meer dan dat het oplevert, schrijft Van Veldhoven. De staatssecretaris heeft samen met het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), het samenwerkingsverband van vervoerders, overheden en consumenten, de voor- en nadelen van één keer in- of uitchecken op een rij gezet. Volgens diverse Kamerleden is zo’n eenduidig systeem een wens van veel reizigers.

Flinke verbetering

Volgens Van Veldhoven neemt het aantal mensen dat verkeerd incheckt behoorlijk af. Bij 0,06 procent van alle 400 miljoen treinreizen in 2017 gebruikten reizigers de verkeerde incheckpaal. Dat is een daling van 50 procent ten opzichte van 2012. Die verbetering heeft met een aantal maatregelen te maken, zoals verbeterde communicatie en een andere inrichting van stations. Ook is er een papieren OV-chipkaart gekomen die landelijk eenmalig gebruikt kan worden tijdens het reizen met verschillende vervoerders.

Op basis van pilots verwacht Van Veldhoven dat nieuwe manieren van betalen, zoals via apps, binnen een paar jaar één keer inchecken wel mogelijk maken.