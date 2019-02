Vakbond doet oproep aan scholen: regel geen vervangende leraren

Vakbond CNV en belangenbehartiger de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roepen scholen maandag op om deze week geen vervanging voor zieke basisschooldocenten te regelen. Door het grote tekort aan basisschoolleraren zijn schoolleiders door heel Nederland veel tijd kwijt aan het regelen van vervanging.

Bovendien lukt het in veel gevallen niet om op tijd vervangend personeel in te schakelen, blijkt uit een rondgang van de AVS onder 1.400 schooldirecteuren. Door de griepgolf waar Nederland sinds december mee kampt, zijn nu gemiddeld 2,5 leerkrachten per school vijf dagen afwezig.

Lees ook: De Onderwijsraad heeft onorthodoxe ideeën om het lerarentekort te bestrijden. Leraren zelf zijn bezorgd.

In een derde van de gevallen kon een noodoplossing worden gevonden. In zulke gevallen wordt een directeur voor de klas gezet of worden groepen samengevoegd. Voor weer een derde van de uitval was vervanging niet mogelijk waardoor kinderen naar huis moesten. Maar, zo benadrukt de AVS, op dat moment zijn er vaak al uren besteed aan het zoeken naar vervangende leerkrachten.

‘Onevenredig veel tijd kwijt’

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging, een taak waar directeuren volgens de CNV en AVS nu onevenredig veel tijd aan kwijt zijn. De AVS noemt het vinden van vervanging een “enorme opgave”. CNV Schoolleiders-voorzitter Rijk van Ommeren wil met de actie van deze week meer erkenning voor schooldirecteuren:

“De kerntaak van een schoolleiding is het verbeteren van onderwijs, maar daar komen ze amper aan toe. Naarmate het lerarentekort toeneemt, zien we de klachten van schoolleiders toenemen. De realiteit is dat er nauwelijks vervanging gevonden wordt.”

De belangenbehartigers vinden dat er meer aandacht moet komen voor de rol van schooldirecteuren in de politieke discussie over het lerarentekort. Vorig jaar juli trokken schooldirecteuren al aan de bel. Zij vreesden de openstaande vacatures voor dit schooljaar niet vervuld te krijgen. Er dreigde toen een tekort van zo’n 1.300 leraren, schatte sectororganisatie voor basisonderwijs PO-Raad.

Twee weken geleden bleek uit nieuwe cijfers dat het aantal vacatures voor basisschoolleraren de afgelopen drie jaar is verdriedubbeld.