Tuchtrechter straft KPMG-accountants voor rol bij Boer & Croon

De tuchtrechter heeft twee KPMG-accountants voor een maand uit het register geschrapt. Aanleiding is de rol die zij hebben gespeeld in de aanloop naar het faillissement van adviesbureau de Boer & Croon in 2014. Het bedrijf ging toen ten onder aan een zware schuldenlast. Volgens de rechter keurden de twee accountants onder meer enkele jaarrekeningen onterecht goed. De accountants mogen nu een maand lang niet hun beroep uitoefenen.

Dat blijkt uit het maandag vrijgegeven vonnis, dat in handen is van het FD. Stephan van de Kant, de curator van Boer & Croon, had een aanklacht tegen de twee ingediend.

Economische tegenwind

De tuchtrechter verwijt de accountants dat ze risico’s die waren ontstaan als gevolg van herfinancieringen en oplopende schulden niet op waarde hebben geschat. Daarmee “hebben zij hun kerntaak als controlerend accountant veronachtzaamd”, aldus de rechter.

Boer & Croon werd in 1973 opgericht door Cees Boer en Floris Croon. Twee onderdelen van het bedrijf maakten na het faillissement in 2014 een doorstart. Dat zijn het nog altijd actieve Boer & Croon, dat interim-managers levert, en het in fusies en overnames gespecialiseerde adviesbureau Boer & Croon Corporate Finance.