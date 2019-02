Trump zou het vast lekker vinden om Iran aan te vallen

Aangezien Donald Trump altijd gelijk heeft en het hoe dan ook beter weet dan wie dan ook, zoals hij zelf zegt, heeft iedereen die het met hem oneens is per definitie ongelijk. Maar hoe zit het dan als hij binnen twee aan elkaar gekoppelde tweets zichzelf tegenspreekt?

Ik heb het natuurlijk over Trumps reactie op de nieuwste Worldwide Threat Assessment van zijn inlichtingendiensten. U weet misschien al wat chef Nationale Inlichtingendienst Dan Coats in de Senaat heeft gezegd. Maar ik vat het nog even samen: Noord-Korea zal zijn atoomwapenarsenaal waarschijnlijk niet ontmantelen, Islamitische Staat blijft een groot gevaar, en Iran komt zijn verplichtingen onder het nucleaire akkoord na ook al heeft Trump zich eruit teruggetrokken. Jéé, verschil van inzicht met de president!

U zult het me niet kwalijk nemen als ik me beperk tot Iran en Trumps ideeën daarover. Ik citeer uit zijn boze tweets: „Toen ik president werd zorgde Iran over het hele Midden-Oosten en daarbuiten voor problemen. Sinds de verschrikkelijke Iran nucleaire deal eindigde, zijn ze HEEL anders, maar … (en hier komt de aansluitende tweet) een bron van mogelijk gevaar en conflict [...] Pas op voor Iran. Misschien moet de inlichtingendienst terug naar school!”

Is Iran nou HEEL anders of een bron van mogelijk gevaar? In het eerste geval is hij het eigenlijk eens met zijn inlichtingendiensten, maar ja, dat is hij niet. (Later twitterde hij dat de FAKE media Coats’ woorden hadden verdraaid en dat er geen verschil van inzicht is, maar ja, Coats was op live video geweest dus dat laat ik voor wat het is.) Bij Fox’ Lou Dobbs Tonight kwamen Dobbs zelf, van wie Trump een grote fan is, en gast Fred Fleitz (ex-stafchef van Veiligheidsadviseur Bolton) tot de conclusie dat Dan Coats moet worden ontslagen. Ook interessant (Fleitz): „De inlichtingendiensten worden niet geacht de politiek van de president te ondermijnen of beter te willen weten.” Ha! Zullen we terug naar de praktijk in de aanloop naar de invasie van Irak, toen de inlichtingendiensten produceerden wat de politici wensten? Who Needs Career Intelligence When You Have Fox News? kopte Rolling Stone.

Hoe dan ook. Ook de nucleaire inspectie van het IAEA bevestigde vorige week dat Iran zijn verplichtingen blijft nakomen, ook al raken Trumps „zwaarste sancties ooit” zijn economie hard. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben nu wel een nieuw mechanisme bekendgemaakt dat buiten de VS en de dollar om handel met Iran mogelijk moet maken. Maar dat gaan Trump en zijn uitvoerders vast niet zomaar laten gebeuren. Ik ben wat dit betreft erg benieuwd naar de conferentie die Washington deze maand in Polen organiseert en die aanvankelijk openlijk was bedoeld om alle neuzen in de anti-Iran-richting te duwen. Daartegen rees verzet, maar de Amerikaanse intentie is volgens mij niet veranderd.

Ik denk dat Trump het best lekker zou vinden om Iran aan te vallen – Bolton heeft het Pentagon vorig jaar al eens naar de mogelijkheden gevraagd. Geen invasie, maar een flinke dreun op Irans nucleaire installaties, en dan hopen op een revolutie. Maar Iran is voorzichtig. Het reageert nauwelijks op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Iraanse bases in Syrië. Honderden aanvallen zijn er al geweest met veel Iraanse doden, en je zou toch woedende reacties verwachten. Het houdt zich aan het nucleaire akkoord, zonder dat daar nog iets tegenover staat. Zouden ze denken: nog twee jaar Trump, dat moet te doen zijn?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.