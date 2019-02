Terroristen schieten Maltese baas Somalische haven Bosaso dood

Terroristen hebben maandag de directeur doodgeschoten van de Somalische internationale haven in Bosaso, die eigendom is van scheepvaartbedrijf P&O. De Maltees Paul Anthony Formosa werd om het leven gebracht in de noordelijke Somalische provincie Puntland. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft de aanval meteen opgeëist.

De haven heeft een strategische ligging voor zeevervoer in de Golf van Aden en de Rode Zee. In 2017 investeerde P&O Ports 118,7 miljoen euro (136 miljoen dollar) in de haven van Bosaso. Het bedrijf mag de internationale haven dertig jaar lang uitbaten.

Yusuf Mohamed, gouverneur van de regio Bari in Puntland, zei tegen persbureau Reuters dat twee mannen vermomd als vissers Paul Anthony Formosa neerschoten toen hij maandagochtend naar de haven van Bosaso ging. Met meerdere schotwonden in zijn hoofd werd Formosa vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn dood werd vastgesteld. Een van de aanvallers zou door veiligheidstroepen zijn doodgeschoten, de ander werd opgepakt.

Al-Shabaab meent dat Formosa illegaal in Somalië was. “We hadden hem gewaarschuwd, maar hij wilde niet luisteren”, aldus een woordvoerder van de terreurbeweging tegen Reuters.