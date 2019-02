Techbedrijven ondernemen vaker actie tegen haatzaaien

De techbedrijven Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube verwijderen haatdragende berichten steeds vaker en sneller. De bedrijven verwijderen haatzaaiende berichten ruim twee keer zo vaak als in 2016. Dat blijkt maandag uit evaluatie van de Europese Commissie.

Vorig jaar beoordeelden de bedrijven bijna 90 procent de klachten binnen een dag. In 2016 lag dat percentage nog op 40 procent en in 2017 op ruim tachtig procent. Ook werd vorig jaar in 72 procent van de gevallen het bericht verwijderd. In 2016 was dat nog in 28 procent van de gevallen en in 2017 in 59 procent. De bedrijven “gaan wel zorgvuldig te werk”, schrijft de Commissie. “Het verwijderingspercentage duidt er namelijk op dat ondernemingen bij hun beoordeling de vrijheid van meningsuiting in acht nemen.”

De vier bedrijven volgen een richtlijn die ze in 2016 ondertekenden. De Europese Commissie spreekt over “goede resultaten”. Vorig jaar besloten ook Google+, Instagram, Snapchat en Dailymotion zich aan te sluiten bij de gedragscode. Het Franse spelplatform Webedia ondertekende de code maandag. Vera Jourová, Europees commissaris voor Justitie, schrijft in de evaluatie:

“Het plaatsen van illegale haatzaaiende berichten op internet is niet alleen strafbaar – het vormt ook een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en het democratisch bestel.”

De Europese Commissie vindt wel dat de bedrijven meer transparantie zouden moeten bieden over verwijderingen aan de gebruikers die een melding doen.