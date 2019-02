Skispringer Matti Nykänen (55) overleden

De Finse skispringer Matti Nykänen is in de nacht van zondag op maandag plotseling overleden, melden Finse media. De viervoudig Olympisch kampioen werd 55 jaar.

De Finse minister van Sport herinnert zich Nykänen als “misschien wel een van de meest prominente Finse sporters”. Nykänen was viervoudig Olympisch kampioen en won een keer zilver. Op de Spelen in Calgary, in 1988, won hij drie gouden medailles. Nykänen boekte in totaal 46 wereldbekerzeges en was daarmee jarenlang recordhouder.

Na zijn sportloopbaan ging de Fin voor een carrière in de muziek. Van zijn album The Night of Surprises werden in 1992 25.000 exemplaren verkocht. Later kwam hij in het nieuws door zijn bewogen privéleven. Nykänen trouwde vijf keer en kampte onder meer met alcoholproblemen. Hij raakte ook in opspraak toen hij in de gevangenis belandde voor mesaanvallen op een vriend en later op zijn toenmalige vrouw.