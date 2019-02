Seks-in-hut kunstwerk van McCarthy via Instagram te koop aangeboden

100.000 dollar. Dat is de beloning die de Amsterdamse kunstadviseur Paul van Esch maandagmiddag op Instagram heeft uitgeloofd. De verlangde tegenprestatie: vóór 19 februari een koper vinden voor een grote installatie van Paul McCarthy, de bekende, immer provocerende Amerikaanse kunstenaar die in Nederland bekend werd met ‘Kabouter Buttplug’, de grote bronzen kabouter op het Eendrachtsplein in Rotterdam.

De uit 1996 daterende installatie die Esch te koop aanbiedt heet Bunk House en bestaat uit een stuk rails waarop een houten huisje rijdt met daarin vier cowboy-achtige personages. Twee van hen zijn bezig met seksuele handelingen.

De anonieme Nederlandse eigenaar van de installatie, een Brabander, verlangt 1 miljoen euro voor de installatie, die in Eindhoven is opgeslagen in twee grote zeecontainers. Volgens Van Esch betreft het een koopje en is het kunstwerk zeker 3 miljoen euro waard.

De Brabantse verzamelaar kocht de installatie in 2008 voor een onbekend bedrag na afloop van een veiling bij Phillips in Londen, waar het onverkocht was gebleven. Phillips had het aangeboden met een richtprijs van 1,5 tot 2 miljoen pond. Dat het toen niet werd verkocht, verbaast Van Esch niet. „De kredietcrisis stond toen op het begin van uitbreken.”

Waarom heeft de eigenaar zo’n haast? En waarom gekozen voor deze opmerkelijke verkoopmethode? Van Esch zegt dat de eigenaar een boerderij met 80 hectare grond in een Nederlandse natuurgebied wil aankopen. Verkoop via de geëigende verkoopkanalen, zoals een veilinghuis of met een private dealer, duurt hem te lang.

Volgens Van Esch hebben een paar Nederlandse musea al belangstelling voor het werk getoond. Hij noemt het Gemeentemuseum Den Haag en Boijmans-Van Beuningen in Rotterdam. Directeur Sjarel Ex van Boijmans is verrast door de Instagram-beloning. „We zochten een koper in stilte – dit is nieuw voor mij.”

Collega Benno Tempel noemt het een belangrijke werk. „Zo’n grote installatie van McCarthy hebben we in Nederland niet in een museale setting.” Of het een koopje is, zoals Van Esch beweert, waagt Tempel te betwijfelen. „Tussen de vraagprijzen in galeries en de veilingprijzen voor dit soort lastig te conserveren werken kan een enorm gat zitten.”