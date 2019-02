Rapper 21 Savage moet mogelijk VS uit om illegaal verblijf

Rapper 21 Savage moet mogelijk de Verenigde Staten uit. Dat bericht persbureau Reuters maandag. De artiest is door de Amerikaanse immigratiedienst vastgezet omdat hij geen geldige verblijfsvergunning heeft.

De rapper, die eigenlijk Sha Yaa Bin Abraham-Joseph heet, verhuisde in 2005 als Britse tiener van het Verenigd Koninkrijk naar de VS. Nadat zijn visum na een jaar was verlopen, bleef hij in Georgia. Later verklaarde hij zelf in interviews dat hij in de VS was geboren.

21 Savage werd opgepakt als onderdeel van een gericht handhavingsprogramma. Hij zit momenteel vast in Atlanta, daar wacht hij het oordeel van de immigratierechter af. Het is maar de vraag of de rapper onder het beschermde programma voor Dreamers valt, immigranten die als kind naar de VS zijn gekomen. Immigranten die zijn veroordeeld voor misdrijven, vallen niet onder de beschermde regeling. De artiest werd in 2014 opgepakt voor een drugsdelict.

De woordvoerder van de immigratiedienst noemt het imago dat de rapper van zichzelf naar buiten heeft gebracht “nep”. De advocaat van 21 Savage stelde dat hij “een rolmodel” is voor jonge kinderen omdat de artiest betrokken is bij hulpprogramma’s voor kansarme jongeren. Donderdag trad 21 Savage, wiens nieuwe album i am > i was begin deze maand verscheen, nog op in Atlanta. Zijn album is genomineerd voor twee Grammy Awards.