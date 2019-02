Jan van Veen stopt met Candelight op Radio 5

Jan van Veen is na een kleine maand alweer gestopt met Candelight op Radio 5. In het radioprogramma draagt hij met donkerbruine stem gedichten van luisteraars voor. Volgens Omroep MAX weigerde Van Veen naar de studio te komen, omdat hij het programma liever thuis opnam, in zijn eigen opnamestudio. Ook kon Van Veen zich niet vinden in de muziekkeuze. Deze wordt centraal bepaald door de NPO-organisatie.

Omroepdirecteur Jan Slagter: „De NPO eist dat de geluidskwaliteit goed is, en dat het dus in een professionele studio moet worden opgenomen. Dat staat ook in zijn contract.” En over de muziek: „We hebben nu eenmaal een muzieksamensteller, daar hebben we ons naar te voegen.”

Jan van Veen was niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: Het interview met Jan van Veen

Slagter was sowieso wat teleurgesteld over het programma: „Ik dacht dat het meer een levendig radioprogramma zou zijn, waarin hij de luisteraars zou welkom heten, nog iets over het weer zou zeggen, en eens zou bellen met een dichter. Maar in plaats daarvan kreeg ik: drie plaatjes, gedicht, drie plaatjes, gedicht. Dat kan ik zelf ook wel.” Op de tegenwerping dat Van Veen al 52 jaar zijn programma zo maakt, en dat Omroep MAX dus wist wat hij kreeg, zegt Slagter: „Tja, misschien was het toch langer geleden dat ik ernaar luisterde dan ik dacht.” Slagter wil door met het programma, maar met een andere naam en een andere presentator.

Van Veen (74) begon in 1967 met Candelight op Radio Veronica. Het programma beleefde zijn glorietijd bij de AVRO op Hilversum 3 (1975-1991). Het programma was daarna te horen op SkyRadio en op 100%NL, en via de eigen website. Begin januari keerde het programma terug bij de publieke omroep, op ouderenzender Radio 5. De website, in Van Veens eigen beheer, gaat gewoon door. Maandagochtend zat Van Van Veen alweer in zijn huisstudio.